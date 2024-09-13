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Orman yangınları söndürüldü

Orman yangınları söndürüldü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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13 Eylül 2024 - 9:19

Muş’ta 3 ayrı alanda çıkan orman yangınları, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Muş merkez Pamukluk bağları, Güzeltepe Mahallesi ve Bayraklı Tepe bölgelerinde çıkan orman yangınları ekipleri alarma geçirdi.

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Yangının sebebi henüz belirlenemezken çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarların ardından bölgeye Muş Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ekiplerin müdahalesini zorlaştırırken, yangının yerleşim alanlarına sıçrama riski endişe yaşattı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangınlar söndürüldü.

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