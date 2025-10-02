Ömer Çelik: Sumud Filosu Yolcularını Yürekten Selamlıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Gazze’deki ablukayı kırarak insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, filoyu “insanlığın yüz akı” olarak nitelendiren Çelik, İsrail’in saldırısı sonucu alıkonulan yolcuların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Çelik, “Sumud Filosu’nun tüm yolcularını bir kere daha yürekten selamlıyoruz. İnsanlığın yüz akı olan bir yolculuk yaptılar. İsrail’in Sumud Filosu’na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, saldırının “insanlığa karşı işlenmiş suç ve soykırım faaliyetini devam ettirme” niteliği taşıdığını belirtti.

AK Parti Sözcüsü, sorumluların hukuk önünde cezalandırılacağını vurgulayarak, “Bu çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecektir. Sumud Filosu’nun yolculuğu insanlığın yolundan dönmeyeceğini, fiziki engeller olsa da hedefe eninde sonunda ulaşacağını bir kere daha gösterdi” dedi.

Çelik, açıklamasını Gazze için mücadele edenlerin yolculuğuna destek mesajıyla tamamladı ve filonun bu asil girişiminin Özgür Filistin mücadelesi ve “insanlığın evi Gazze” için önemli bir sembol olduğunu ifade etti.