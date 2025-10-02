Dışişleri Bakanlığı: İsrail’in alıkoyduğu Türk aktivistler için gerekli girişimler yapıldı

Gazze’ye insani yardım taşımak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail donanması tarafından müdahale edildi. Müdahale sonucu 37 Türk aktivist dahil 201 kişi gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, alıkonulan vatandaşların durumunun yakından takip edildiğini ve Tel Aviv Büyükelçiliği aracılığıyla gerekli girişimlerin yapıldığını duyurdu.

Filonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail’in gemilere müdahalesi “insanlık suçu” olarak nitelendirildi. Açıklamada, Meteque ve Yulara gemilerine tazyikli su sıkıldığı, Florida gemisine ise kasıtlı olarak çarpıldığı ifade edildi. Aktivistler, uluslararası sularda olduklarını ve yalnızca insani yardım taşıdıklarını belirterek geri adım atmayacaklarını vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, uluslararası sularda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının alıkonulması, mala zarar verme ve eziyet suçları inceleniyor.

Dışişleri yetkilileri, vatandaşların ailelerini bilgilendirmeye devam ettiklerini ve konsolosluk himayesi sağlandığını açıkladı. Olay, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada diplomatik tepkilere yol açarken, Küresel Sumud Filosu’nun Gazze’ye insani yardım ulaştırma çabaları sürüyor