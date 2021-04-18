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Mustafa Varank, gönüllü olarak yerli aşı gönüllüsü oldu

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Mustafa Varank, gönüllü olarak yerli aşı gönüllüsü oldu
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18 Nisan 2021 - 10:29
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Onkoloji Hastanesinde TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşamasına gönüllü olarak katılarak aşı oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank aşısını olduktan sonra basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

Ankara Onkoloji Hastanesi faz 1 klinik araştırmalar merkezindeyiz. Türkiye’de ve hatta dünyada yenilikçi bir aşı teknolojisi olan VLP aşısında faz 1 gönüllüsü olduk. Normalde bu çalışmalar 27 Mart’ta başladı. 36 gönüllüyle başladı. Biz de artı iki Hasan Mandal hocamızla beraber biraz ısrarlı bir şekilde bu çalışmaya katılmış olduk. Ocak 2020 tarihinde biz Covid-19 Türkiye Platformu olarak hocalarımızı toplamıştık. Türkiye’de bütün aşı ve ilaç çalışması yapan hocalarımıza ‘Türkiye, bu pandemiyle ya da virüsle mücadelede neler yapabilir?’ diye. Kendileriyle toplantı yapmıştık. O toplantıda bazı hocalarımız Türkiye’de aşı üretme kabiliyeti olduğunu, bunu başarabileceğimizi söylemişti. Bir hocamız ‘sayın bakanımız siz bize destek verin, aşımızı üretelim ilk kendimize vuracağız’ dedi. Biz de Hasan hocamızla karar vermiştik.

“GÖNÜLLÜ VATANDAŞLARIMIZ LÜTFEN ÇEKİNMESİN”

Şu anda dünyada 4 tane VLP aşı adayı var. İnovatif bir aşı adayı olduğuna inanıyoruz. Neticelerinin de çok farklı ve dünyadakilerden etkin olacağına inanıyoruz. Faz 1 gönüllüsü olmak oldukça önemli. Türkiye’de faz 1 çalışması Türkiye’de çok yapılmadı. Buradan bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Aşıya adaysanız lütfen Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı aşıları kendinize yaptırın. Ama yerli aşı çalışmalarınızda gönüllü olmak istiyorsanız lütfen çekinmeyin. İnşallah bu çalışmalarla Türkiye’nin yerli ve milli aşısını elimize almak istiyoruz. Tüm insanlığa faydası olsun istiyoruz.

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