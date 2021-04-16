Korona Nedeniyle Turdan Çekildiler

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turu’nda yarışan Ralli Cycling takımında bir sporcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Takım bunun üzerinden yarıştan çekildi
Habertürk Spor’dan Ayhan Şensoy’un haberine göre; 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turu’nda bugün yapılacak Fethiye – Marmaris etabı öncesi koronavirüs vakası yaşandı. Ralli Cycling takımından bir sporcunun testi pozitif çıktı. ABD merkezli takım koronavirüs testi pozitif çıkan sporcuyu Kemer’de karantinada bıraktı ve yarıştan çekildi.