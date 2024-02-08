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Kazakistan’da toprak kayması can aldı!

Kazakistan’da toprak kayması can aldı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Şubat 2024 - 11:29
Almatı kentinde yaşanan toprak kayması olayında bir kişinin hayatını kaybettiği, halen toprak altında kalan üç kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Kazakistan’ın güneyinde, Tanrı Dağlarının eteklerinde bulunan Almatı kentinde toprak kayması meydana geldi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kentin Medeu ilçesinde yerel saatle 02.00 sularında, toprağın insan kaynaklı aşırı sulanması sonucu bir afet yaşandığı ifade edildi.

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Bu afette, 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi. Toprak altında kalan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Ayrıca, bölgede meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 bin 200 metreküplük çamura gömülen iki konutun da hasar gördüğü aktarıldı.

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Olayın ardından bölgede acil önlemler alınarak arama kurtarma ekipleri sevk edildi ve çalışmaların yoğunlaştığı belirtildi.

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