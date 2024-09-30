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Kanserle mücadele eden Tanyeli’den hastane odasından paylaşım! İnsan ağlamaktan korkar mı?

Kanserle mücadele eden Tanyeli’den hastane odasından paylaşım! İnsan ağlamaktan korkar mı?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Eylül 2024 - 14:00

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, operasyon öncesi hastane odasından sağlık durumu hakkında paylaşım yaparak bilgi verdi.

Asıl adı Öznur Kral olan oryantal Tanyeli bir süredir pankreas kanseri hastalığıyla mücadele ediyor. Tanyeli bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

GÜZEL GÜNLER ÇOK YAKINDA

Ünlü isim paylaşımında, “Yüzdeki değil özdeki güzellik kalıcı. Bu sınanmalarda bana en büyük öğretilerden biri oldu. Dünya sahnesinde her şey dev bir yalan, mevkiler, şan, şöhret, güzellik ve her şey geçici. Baki olan ahirin de zahirin de mertebeler yüksek olsun. Bugün kendimi daha iyi hissediyorum, ağrılardan ağlamadan uyandım çok şükür, insan ağlamaktan korkar mı? İsyana girer diye çoğu zaman ağlamamaya çalıştım. Bugün duygularım derin, kendimi çok iyi hissediyorum, güzel günler çok yakında, iyi haberler, çok iyi, iyileşiyorum iyiye gidiyor durum. Allah’ın izniyle İstanbul’a geçiyorum minik bir operasyon daha sonra Allah Kerim. Dualarım, canım ailem, doktorlarım, dostlarım canım Tarçın’ım hepinize günaydın. Hepimizi çok seviyorum” ifadelerine yer verdi.

Kanserle mücadele eden Tanyeliden hastane odasından paylaşım İnsan ağlamaktan korkar mı

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