HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Ekrem İmamoğlu Davasında Karar Açıklandı: 7 bin TL Para Cezası

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Ekrem İmamoğlu Davasında Karar Açıklandı: 7 bin TL Para Cezası
24 views
17 Mart 2021 - 14:53
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Ekrem İmamoğlu Davasında Karar Açıklandı: 7 bin TL Para Cezası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu’na 354 gün boyunca 20 TL para cezası verildi. İmamoğlu’nun ödeyeceği ceza miktarı 7.080 TL olarak belirlendi.

Ekrem İmamoğlu Davasında Karar Açıklandı: 7 bin TL Para Cezası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 7’nci duruşması görüldü. Duruşmaya İBB Başkanı İmamoğlu katılmadı. Savcılık, İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etmişti, bugünkü duruşmada kararın açıklanması bekleniyordu.  Duruşmaya İBB Başkanı İmamoğlu katılmadı.

Bugün görülen davada Ekrem İmamoğlu’na 354 gün boyunca 20 TL para cezası verildi. İmamoğlu’nun ödeyeceği ceza miktarı 7.080 TL olarak belirlendi.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun 354 gün boyunca 20 TL parası yani toplamda 7.080 TL para cezası ödemesi hükmedildi.

Kararı değerlendiren Avukat Kemal Polat, “Para cezası kesinleşmedi. Bu devam edecek, bir sorun yok, hukuki yollara başvuracağız” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran 2019’da seçim çalışmaları sırasında Ordu’da VIP salonundan geçmesine izin verilmemesi üzerine, kısa bir açıklama yapmıştı. İmamoğlu’nun burada, “vali itlik yapmıştır, aynen iletin vali itlik yapmıştır” dediği iddia edilse de İmamoğlu o gün “Vali basitlik yapmıştır” dediğini belirtmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun baş koruması Mustafa Akın da tanık olarak verdiği beyanında, “Olayın olduğu gün yanındaydım. Başkanın olayın olduğu tarihlerde yoğun bir miting programı vardı. Bu nedenle ses kısıklığı vardı. (…) ‘Vali itlik yapmıştır’ diye bir ifade duymadım. ‘Basitlik yapmıştır’ demiştir. Ses kısıklığından dolayı oradaki kişilerin yanlış anladığını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muharrem İnce: Andımızı Kaldıran HükümettirMuharrem İnce: Andımızı Kaldıran Hükümettir
Burcu Şendir ve oğlunun maskesiz AVM turuBurcu Şendir ve oğlunun maskesiz AVM turu
Emin Çölaşan’dan kötü haber! ‘Şimdi hastaneye döneceğim’ diyerek izin istediEmin Çölaşan’dan kötü haber! ‘Şimdi hastaneye döneceğim’ diyerek izin istedi
Erdoğan’ın Koruma Polisi Ekonomik Sorunları İçin İntihar EtmişErdoğan’ın Koruma Polisi Ekonomik Sorunları İçin İntihar Etmiş
Zerrin Özer: “Geçenlerde öldü, hakkımı helal etmiyorum”Zerrin Özer: “Geçenlerde öldü, hakkımı helal etmiyorum”
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Elvan KİT’lerdeki Yönetici Maaşları Sorusuna Yanıt Veremedi, Topu Erdoğan’a Attı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Muharrem İnce: Andımızı Kaldıran Hükümettir
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Burcu Şendir ve oğlunun maskesiz AVM turu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emin Çölaşan’dan kötü haber! ‘Şimdi hastaneye döneceğim’ diyerek izin istedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdoğan’ın Koruma Polisi Ekonomik Sorunları İçin İntihar Etmiş
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekrem İmamoğlu Davasında Karar Açıklandı: 7 bin TL Para Cezası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Zerrin Özer: “Geçenlerde öldü, hakkımı helal etmiyorum”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Instagram yeni özelliklerini duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika Haberi: Uçaklar havalandı, ateş açtılar! İsrail gazetesi: Türkiye çarpışmaya hazırlanıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika Haber: Dikkat çeken değişim! 11 kentte yasak alarmı…
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Elvan KİT’lerdeki Yönetici Maaşları Sorusuna Yanıt Veremedi, Topu Erdoğan’a AttıMart 17, 2021-5:05 pm
Muharrem İnce: Andımızı Kaldıran HükümettirMart 17, 2021-5:01 pm
Burcu Şendir ve oğlunun maskesiz AVM turuMart 17, 2021-4:55 pm
Emin Çölaşan’dan kötü haber! ‘Şimdi hastaneye döneceğim’ diyerek izin istediMart 17, 2021-4:49 pm
Erdoğan’ın Koruma Polisi Ekonomik Sorunları İçin İntihar EtmişMart 17, 2021-3:02 pm
Ekrem İmamoğlu Davasında Karar Açıklandı: 7 bin TL Para CezasıMart 17, 2021-2:53 pm
Zerrin Özer: “Geçenlerde öldü, hakkımı helal etmiyorum”Mart 17, 2021-2:46 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.