Ekrem İmamoğlu Davasında Karar Açıklandı: 7 bin TL Para Cezası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 7’nci duruşması görüldü. Duruşmaya İBB Başkanı İmamoğlu katılmadı. Savcılık, İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etmişti, bugünkü duruşmada kararın açıklanması bekleniyordu. Duruşmaya İBB Başkanı İmamoğlu katılmadı.

Bugün görülen davada Ekrem İmamoğlu’na 354 gün boyunca 20 TL para cezası verildi. İmamoğlu’nun ödeyeceği ceza miktarı 7.080 TL olarak belirlendi.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun 354 gün boyunca 20 TL parası yani toplamda 7.080 TL para cezası ödemesi hükmedildi.

Kararı değerlendiren Avukat Kemal Polat, “Para cezası kesinleşmedi. Bu devam edecek, bir sorun yok, hukuki yollara başvuracağız” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran 2019’da seçim çalışmaları sırasında Ordu’da VIP salonundan geçmesine izin verilmemesi üzerine, kısa bir açıklama yapmıştı. İmamoğlu’nun burada, “vali itlik yapmıştır, aynen iletin vali itlik yapmıştır” dediği iddia edilse de İmamoğlu o gün “Vali basitlik yapmıştır” dediğini belirtmişti.

Ekrem İmamoğlu’nun baş koruması Mustafa Akın da tanık olarak verdiği beyanında, “Olayın olduğu gün yanındaydım. Başkanın olayın olduğu tarihlerde yoğun bir miting programı vardı. Bu nedenle ses kısıklığı vardı. (…) ‘Vali itlik yapmıştır’ diye bir ifade duymadım. ‘Basitlik yapmıştır’ demiştir. Ses kısıklığından dolayı oradaki kişilerin yanlış anladığını düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.