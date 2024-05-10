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İpek Kıraç en sonunda konuştu. İnan Kıraç bu açıklamaları sonuna kadar okuyacak

İpek Kıraç en sonunda konuştu. İnan Kıraç bu açıklamaları sonuna kadar okuyacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Mayıs 2024 - 17:49
Evlatlıktan ret davası açılan İpek Kıraç’tan çok konuşulacak açıklamalar.

Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç babası İnan Kıraç hakkında ilk kez açıklama yaptı.

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Kıraç, babası İnan Kıraç’ın kendisine “evlatlıktan ret” davası açmasının ardından Oksijen’den Elif Ergu Demiral’a konuştu.

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Ben hala eski bildiğim babamı yaşamak istiyorum diyen İpek Kıraç, “Babamın tutumunu ne duygusal ne de mantıken anlamam ve kabullenmem mümkün değil” diye konuştu.

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İpek Kıraç, annesi Suna Kıraç’ın vasiyetiyle Koç Holding’in yüzde 12 hissesine miras yoluyla sahip olmasının ardından baba İnan Kıraç vasiyetin iptali için yargı yoluna gitti.

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İşte o röportajdan çarpıcı satır başları:

-Hayatımın nereden nereye geldiği sorusunun yanıtını bir kitaba ya da bir dizi senaryosuna saklıyorum.

-Ben hayatı Holter cihazına benzetirim; çizgiler aşağı yukarı, inişli çıkışlı ise kalp atıyordur, hayat vardır, yaşam vardır. Yaşam var oldukça da umut vardır.

-Biyolojik annem beni terk ettiğinde verildiğim kurum bana Kader ismini koymuş. Sonra annem Suna Kıraç ve babam İnan Kıraç tarafından evlat ediniliyorum ve ismim İpek oluyor.

-Annem bir kez bana “Sen hem çok şanslı hem de şanssız bir çocuksun” demişti. Suna Kıraç tarafından evlat edinilmek, onun tarafından yetiştirilmek dünyanın en büyük şansı bana göre.

-Babamın tutumunu ne duygusal açıdan ne de mantıken anlamam ve kabullenmem inanın mümkün değil. Bu durumun beni nasıl etkilediğine yanıt vermem zor.

-Ben hala eski, bildiğim babamı hatırlamak ve yaşamak istiyorum. Tek bildiğim başta ben olmak üzere babamı gerçekten seven bütün ailesi ve dostlarının konuyla ilgili çok üzgün olduğu.

-Gerçekten çok yazık… Ben her şeye rağmen hala eski günlere döneceğimize dair umudumu koruyorum. İstese de istemese de o benim babam.

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