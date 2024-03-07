Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

İmamoğlu-Kurum yarışında son anketler ortaya çıktı

İmamoğlu-Kurum yarışında son anketler ortaya çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
4 views
07 Mart 2024 - 15:02

Türkiye’nin gözü 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde İstanbul seçimlerine çevrilmiş durumda. Seçime yaklaşılırken anket şirketleri yaptıkları araştırmaları kamuoyuyla paylaşıyor. Peki anket şirketleri İstanbul’daki seçimde, hangi adayı önde gösteriyor, işte sonuçlar…

İmamoğlu-Kurum yarışında son anketler ortaya çıktı - Sayfa 1

31 Mart 2024’te Türkiye yerel seçim için sandık başına gidecek. Seçimlerde belediye başkanlarının dışında, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri de seçilecek.

19

İmamoğlu-Kurum yarışında son anketler ortaya çıktı - Sayfa 2

2019 yılında yapılan yerel seçimde CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, 25 yıldır AKP’nin yönettiği İstanbul’u kazanmış, tekrarlanan seçimde yüzde 9’luk oy farkıyla yeni belediye başkanı olmuştu.

29

İmamoğlu-Kurum yarışında son anketler ortaya çıktı - Sayfa 3

31 Mart tarihi yaklaşırken, İstanbul’da seçmenin nabzını tutmak için araştırma şirketleri sonuçlarını paylaşmaya başladı. İşte yapılan son anketlerde ortaya çıkan tablo.

39

İmamoğlu-Kurum yarışında son anketler ortaya çıktı - Sayfa 4

Alf Araştırma | Ekrem İmamoğlu: Yüzde 37,8 / Murat Kurum: Yüzde 36,9

49

İmamoğlu-Kurum yarışında son anketler ortaya çıktı - Sayfa 5

Metropoll | Ekrem İmamoğlu: Yüzde 34,7 / Murat Kurum: Yüzde 32,1

59

İmamoğlu-Kurum yarışında son anketler ortaya çıktı - Sayfa 6

ORC | Ekrem İmamoğlu: Yüzde 39,3 / Murat Kurum: Yüzde 40,6

69

İmamoğlu-Kurum yarışında son anketler ortaya çıktı - Sayfa 7

Optimar | Ekrem İmamoğlu: Yüzde 41 / Murat Kurum: Yüzde 41,7

79

İmamoğlu-Kurum yarışında son anketler ortaya çıktı - Sayfa 8

ASAL | Ekrem İmamoğlu: Yüzde 41,9 / Murat Kurum: Yüzde 40,8

89

İmamoğlu-Kurum yarışında son anketler ortaya çıktı - Sayfa 9
99
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülse Birsel müjdeyi verdi: İkincisi geliyorGülse Birsel müjdeyi verdi: İkincisi geliyor
Balparmak’a yaklaşık 2,5 milyon liralık rekabet cezasıBalparmak’a yaklaşık 2,5 milyon liralık rekabet cezası
Rizespor’da Galatasaray maçına özel primRizespor’da Galatasaray maçına özel prim
Elon Musk’tan X’e bir değişim daha! O sayılar kaldırılabilir…Elon Musk’tan X’e bir değişim daha! O sayılar kaldırılabilir…
4 ilde üç organize suç örgütü çökertildi! 36 kişi yakalandı…4 ilde üç organize suç örgütü çökertildi! 36 kişi yakalandı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Moskova’dan NATO’ya tatbikat tepkisi! ‘Silahlı çatışma provası gibi…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Meteoroloji’den kar uyarısı yapıldı! Soğuk İstanbul’u esir alacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İmamoğlu-Kurum yarışında son anketler ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülse Birsel müjdeyi verdi: İkincisi geliyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Balparmak’a yaklaşık 2,5 milyon liralık rekabet cezası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Alec Baldwin’in ölümlü set kazası davasında gelişme: Cezaevine gönderildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rizespor’da Galatasaray maçına özel prim
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Süper Lig’de 29. haftanın hakemleri açıklandı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Barış Kılıç’ın şikayetlerine takipsizlik kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elon Musk’tan X’e bir değişim daha! O sayılar kaldırılabilir…
SON DAKİKA HABERLERİ
Balparmak’a yaklaşık 2,5 milyon liralık rekabet cezasıMart 7, 2024-2:54 pm
Alec Baldwin’in ölümlü set kazası davasında gelişme: Cezaevine gönderildiMart 7, 2024-2:53 pm
Rizespor’da Galatasaray maçına özel primMart 7, 2024-2:10 pm
Süper Lig’de 29. haftanın hakemleri açıklandı!Mart 7, 2024-2:10 pm
Barış Kılıç’ın şikayetlerine takipsizlik kararıMart 7, 2024-2:09 pm
Elon Musk’tan X’e bir değişim daha! O sayılar kaldırılabilir…Mart 7, 2024-2:08 pm
YÖK’ü kandırmışlar: 30 sahte mezuna baskınMart 7, 2024-2:07 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !