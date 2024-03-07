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Gülse Birsel müjdeyi verdi: İkincisi geliyor

Gülse Birsel müjdeyi verdi: İkincisi geliyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Mart 2024 - 14:58

İki dizi yazdığını söyleyen Birsel, çok sevilen ‘Aile Arasında’ filminin ikincisi üzerinde çalıştığını açıkladı.

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