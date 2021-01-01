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Hülya Avşar vatandaşa yardım elini uzattı

Hülya Avşar vatandaşa yardım elini uzattı
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25 Kasım 2021 - 15:16

Hülya Avşar vatandaşa yardım elini uzattı

Hülya Avşar, orman yolunda çamura saplanan vatandaşların imdadına koştu. Dakikalarca hiçbir aracın yardım etmediği vatandaşlar, karşılarında Hülya Avşar’ı görünce şoke oldu.

Hülya Avşar vatandaşa yardım elini uzattı

Takvim Gazetesi’nden Deniz Bayar’ın haberine göre spor tutkunu Hülya Avşar, 2019 yılında 700 bin liraya alıp zevkine göre iç dizaynını yaptırdığı Mercedes marka pickup kamyonetiyle çekicilik yaptı.

Ünlü sanatçı dün orman yolunda arabaları çamura saplanan vatandaşlara yardım elini uzattı.

Dakikalarca bekleyen vatandaşları gören Avşar, hemen aracını yanaştırdı.

Çıkardığı halatla çamura saplanan arabayı çeken Hülya Avşar, “Erken müdahale ettik” diyerek sevincini paylaştı.

Çamurdan kurtulan vatandaşlar ise “Bir sürü insan durmadı. Siz durduğunuz için çok teşekkür ederiz” dedi.

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