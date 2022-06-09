Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! “Kızgın kumlardan serin sulara”

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tatil yaptığı İspanya’da havuzun içinde minik bikinisiyle pozunu paylaştı. Loughnan’ın bir takipçisi ‘kızgın kumlardan serin sulara gibi bir fotoğraf’ yorumunu yaptı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle ülkemizde adını geniş kitlelere duyuran Chloe Loughnan, bu kez bikinili paylaşımıyla gündem oldu.

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HAVUZUN İÇİNDE BİKİNİLİ POZ VERDİ Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, Instagram hesabında yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

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Chloe Loughnan, havuzun içinden bikinili poz verdi.

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ORTAÇ’TAN SONRA TAKİPÇİ SAYISI ERİDİ Loughnan’ın bir takipçisi ‘kızgın kumlardan serin sulara gibi bir fotoğraf’ yorumunu yaptı.

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Instagram takipçilerinin çoğu Türkiye’den olan Chloe’nin Serdar Ortaç ile evliyken 500 bin takipçisi vardı.

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Şimdi ise takipçi sayısının 170 bine gerilediği görüldü.

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İşte o paylaşımlar…

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