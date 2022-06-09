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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! “Kızgın kumlardan serin sulara”

Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! “Kızgın kumlardan serin sulara”
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09 Haziran 2022 - 14:13

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan tatil yaptığı İspanya’da havuzun içinde minik bikinisiyle pozunu paylaştı. Loughnan’ın bir takipçisi ‘kızgın kumlardan serin sulara gibi bir fotoğraf’ yorumunu yaptı.

Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle ülkemizde adını geniş kitlelere duyuran Chloe Loughnan, bu kez bikinili paylaşımıyla gündem oldu.

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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 2

HAVUZUN İÇİNDE BİKİNİLİ POZ VERDİ

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, Instagram hesabında yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 3

Chloe Loughnan, havuzun içinden bikinili poz verdi.

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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 4

ORTAÇ’TAN SONRA TAKİPÇİ SAYISI ERİDİ

Loughnan’ın bir takipçisi ‘kızgın kumlardan serin sulara gibi bir fotoğraf’ yorumunu yaptı.

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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 5

Instagram takipçilerinin çoğu Türkiye’den olan Chloe’nin Serdar Ortaç ile evliyken 500 bin takipçisi vardı.

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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 6

Şimdi ise takipçi sayısının 170 bine gerilediği görüldü.

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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 7

İşte o paylaşımlar…

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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 8
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 9
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 10
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 11
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 12
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 13
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 14
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 15
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 16
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 17
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 18
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 19
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 20
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 21
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 22
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 23
2330

Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 24
2430

Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 25
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 26
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 27
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 28
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 29
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Chloe Loughnan ıslak bikinili paylaşımıyla nefes kesti! "Kızgın kumlardan serin sulara" - Sayfa 30

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