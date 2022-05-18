Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında oyuncu Melis Sezen’in giydiği kıyafetle ilgili “Sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?” şeklindeki çıkışının ardından gelen paylaşım, ‘Melis Sezen’e ‘sessiz’ destek’ olarak da yorumlandı.