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Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı

Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı
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18 Mayıs 2022 - 14:40

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar geçtiğimiz günlerde Melis Sezen’in giydiği kıyafetle ilgili “Sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?” diyerek tepki çekmişti. Hazar Ergüçlü’den Melis Sezen’e destek geldi. Ergüçlü, yaşananların ardından paylaştığı sütyensiz karelerle, Sezen’e adeta ‘sessiz’ bir destekte bulundu.

Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu.

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Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

Ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

Ergüçlü, verdiği iddialı pozları ‘Riders on the storm ‘ (fırtınadaki atlılar) notuyla yayınladı.

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Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

İŞTE O POZLAR

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, internet kullanıcılarını ikiye böldü.

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Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı - Sayfa 5

Ergüçlü’nün bu paylaşımları çoğu kişi tarafından abartı bulundu.

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Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı - Sayfa 6

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında oyuncu Melis Sezen’in giydiği kıyafetle ilgili “Sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?” şeklindeki çıkışının ardından gelen paylaşım, ‘Melis Sezen’e ‘sessiz’ destek’ olarak da yorumlandı.

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Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı - Sayfa 7

Ergüçlü, paylaşımını yoruma kapattı.

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Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı - Sayfa 8

İşte o kareler…

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Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı - Sayfa 9
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Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı - Sayfa 10
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Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı - Sayfa 11
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Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı - Sayfa 12
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Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı - Sayfa 13
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Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı - Sayfa 14
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Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı - Sayfa 15
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