Hazar Ergüçlü’den sütyensiz protesto! Melis Sezen’in ardından sosyal medyayı salladı

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar geçtiğimiz günlerde Melis Sezen’in giydiği kıyafetle ilgili “Sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?” diyerek tepki çekmişti. Hazar Ergüçlü’den Melis Sezen’e destek geldi. Ergüçlü, yaşananların ardından paylaştığı sütyensiz karelerle, Sezen’e adeta ‘sessiz’ bir destekte bulundu.
Oyuncu Hazar Ergüçlü, kendisinden 19 yaş büyük sevgilisi Onur Ünlü ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu.
Ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Ergüçlü, verdiği iddialı pozları ‘Riders on the storm ‘ (fırtınadaki atlılar) notuyla yayınladı.
İŞTE O POZLAR
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, internet kullanıcılarını ikiye böldü.
Ergüçlü’nün bu paylaşımları çoğu kişi tarafından abartı bulundu.
Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında oyuncu Melis Sezen’in giydiği kıyafetle ilgili “Sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?” şeklindeki çıkışının ardından gelen paylaşım, ‘Melis Sezen’e ‘sessiz’ destek’ olarak da yorumlandı.
Ergüçlü, paylaşımını yoruma kapattı.
İşte o kareler…