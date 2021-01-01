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Gülen’in Gizli Kardinalliği Ortaya Çıktı

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Gülen’in Gizli Kardinalliği Ortaya Çıktı
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14 Temmuz 2021 - 12:17
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Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısındaki sözlerini hatırlatarak, Fetullah Gülen için “Gizli kardinalliği açığa çıktı” dedi.

Yeni Şafak Yazarı Korkmaz: Fetullah Gülen’in Gizli Kardinalliği Açığa Çıktı

Bahçeli’nin, dün, grup toplantısındaki “FETÖ’cü teröristler, Üçüncü Bin Yılda Asya’nın Hıristiyanlaştırılmasına hizmetle görevlendirilmiş, Kürdistan’ın doğumunu hızlandırmak için tembihlenmiş insanlığın ve inancımızın silinmeyecek yüz karalarıdır” sözlerini hatırlatan Korkmaz, yarın, 15 Temmuz darbe  girişiminin 5 yıl dönümü olduğunu belirterek “ABD/NATO, piyonları  FETÖ’nün eliyle aziz vatanımızı işgal etmek istedi” diye yazdı.

Teolog, gazeteci, araştırmacı, komplo teorisyeni ve yazar Aytunç Altındal’nı yıllar önce Gülen’i “Gizli Kardinal” diye tanımladığını, Gülen’in, darbe girişiminden, kısa bir süre sonra  “Haçlıların ülkenizi işgal etmesi tehlikeli değildir” dediğini The New York Times’a yazdığı makalede ise (26 Temmuz 2016) “Batı’nın hizmetinde olduğunu” ihtimamla vurguladığını öne sürdü. Korkmaz, Gülen’in bu sözleri ve yazısıyla ‘Gizli kardinalliğinin açığa çıktığını yazdı.

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