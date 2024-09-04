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Doğu Karadeniz’de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı!

Doğu Karadeniz’de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Eylül 2024 - 12:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısı yaparak dört ilde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 1

Yapılan son tahminlere göre, sabah saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 2

Rize’de yağışların yer yer çok kuvvetli olabileceği vurgulanırken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 3

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Ülke genelinde kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken, özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli sağanak yağışlar öngörülüyor.

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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 4

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 5

UYARILAR

Kuvvetli yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi riskler nedeniyle, Meteoroloji, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 6

Bu nedenle, özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.

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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 7

BÖLGESEL HAVA DURUMU

Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’in farklı bölgelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer etkili olacak.

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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 8

Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların kuvvetli olması beklenirken, Marmara ve Ege’de parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 9
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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 10
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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 11
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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 12
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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 13
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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 14
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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 15
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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 16
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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 21
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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 22
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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 24
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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 25
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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 26
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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 27
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Doğu Karadeniz'de ‘sağanak’ alarmı: 4 il için sarı kodlu uyarı 28
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