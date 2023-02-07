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Depremin vurduğu Gaziantep’te acı tablo! Fatma Şahin: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok

Depremin vurduğu Gaziantep’te acı tablo! Fatma Şahin: 60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok
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07 Şubat 2023 - 11:01
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’teki son durumu Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin “Bütün kayalar yolları kapatmış durumda. Çok büyük bir sorun yaşanıyor. 60 bin nüfuslu ilçenin yarısı yok. Böyle bir felaket görmedik. Şehrin yarısından çoğu eve giremiyor” diyerek anlattı.

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