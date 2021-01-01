Deniz Akkaya: “Seren Serengil herşeyi Gülben Ergen’e bağlıyor”

Deniz Akkaya: “Seren Serengil her şeyi Gülben Ergen’e bağlıyor”

Deniz Akkaya, Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünde Flash Tv’de yayınlanan “Al Sana Haber”de yorumculuk yaptığı televizyon programından neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.

DENİZ AKKAYA İLK KEZ “KANALDAN KOVULDU” İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Canlı yayında Seyhan Soylu kavgalı olduğu ünlü manken Deniz Akkaya’yı aradı ve yayına telefon bağlanan Deniz Akkaya’da Soylu ile husumetlerin bittiğini, zaten bu kavganın sebebinin Selin Ciğerci yüzünden başladığını ve dün akşam barıştıklarını, hakkındaki kovulma iddialarının bilinçli olarak yayıldığını söyleyerek sözlerine ‘’Seyhancığım Nihat Doğan‘ın bizim programa konuk olduğunda bana yolladığın Allah’ın selamını normalde almamam mümkün değil. Selin Ciğerci ile kavgamızda senin onun tarafında hareket etmenden dolayı sana kırılmıştım. Sen neler olduğundan haberdar olmadığından hissi davranıp beni dinlememenden dolayı sana kızgındım. Bu yüzden selamını almadım. Ayrıca da Nihat’a da ‘Seyhan Soylu’dan başka moderatör bulamadınız mı?’ demem yine sana kızgın olmamdandı. Yoksa bugün itiraf etmeliyim ki çok daha popüler ve gündemde olan bir programa imza attın. Al Sana Haber programını başta sen olmak üzere tüm ekibini tebrik ederim.‘’ diyerek devam etti.

DENİZ AKKAYA CANLI YAYINDA KONUŞTU (VİDEO)

Seyhan Soylu’nun “Peki Söylemezsem Olmaz programından kovuldun mu? Yoksa sen mi programdan ayrıldın? Veya soruyu şöyle sorayım Arto geliyormuş programdan Seren Serengil ısrar etmiş Arto olacak diye hangi sebepten yollar ayrıldı? Biz senden duymak isteriz.” sorusu üzerine Deniz Akkaya “Yapımcım kanal yönetimine diyor ki net bir şekilde pazartesi günü Deniz gelmeyecek. Zaten pazartesi yayına gitmedim. Eğer paralı bir reklam alınıyorsa orada oturan yorumculardan biri olarak benimde haberim olması gerekiyordu. Birinci hafta Seren Serengil başka bir güzellik merkezi olan bir hanımı çıkardı. Her hafta bu tekrar edince, kimse kusura bakmasın da benim anlaşmam gereği bu sponsor girdisinden ekonomik beklentim var. Anlaşamam da bu yöndeydi. Yoksa ben deli miyim adaletli olunsa neden bırakayım? Seren diyor ki ‘Her hafta yok arkadaşım, ikinci hafta çıkar arkadaşım…’

Ve dayanamayıp Cuma gününden ‘Ben pazartesi gelmiyorum’ dedim. Benim kimsenin kazancında gözüm yok ama hep bana olursa bir yere gelince insanı da rahatsız eder.

Bende rahatsız olup ‘Benim getirdiğim sponsor Sevim Alan hanımın ürün markası. Kadın belirli bir ücret ödüyor. Sponsor kadına ‘Programın içine başka bir güzellik ürünü veya markası alınmayacak’ dedik aldık.’ diyerek tavrımı ortaya koydum. Seren her hafta başka bir güzellik merkezinin sahibi Emsal Doğan’ı ekrana çıkartırsa bende tavrımı koyarım. Kimse kusura bakmasın. Söylemezsen Olmaz’dan kovulmadım. Ben ayrıldım.‘’ yanıtını verdi.

DENİZ AKKAYA: “SEREN SERENGİL HERŞEYİ GÜLBEN ERGEN’E BAĞLIYOR”

Seyhan Soylu, Deniz Akkaya’ya “Sana Seren Serengil tarafından mobing uygulandı mı? Çünkü Deniz Arto’nun programa geleceği konuşuluyor. Seren Serengil’le de problem yaşadığın konuşuluyor” sorusu üzerine Akkaya “Kimseyle bir sorunum yok. Ama haksızlık var. Bir de herşeyin Gülben Ergen’e bağlanmasından da sıkıldım.” dedi.

Seyhan Soylu’nun “Kadını işinden ettin” sorusu üzerine program konuğu Sevim Alan ise “Asla! Benim bir markam var. Onunla birçok Tv programlarına sponsor oluyorum. Bana o programda söyledikleri şuydu anlaşma süresi boyunca hiçbir güzellik merkezi konuk olmayacak… Biz kendileriyle “Başkaca bir sponsor alınmayacak” diye sözleşme yaptık.” şeklinde konuştu.

BİRCAN BALİ’YE GÜLGÜN FEYMAN GÖNDERMESİ

Bir yayınları sırasında duayen haber spikeri Gülgün Feyman’ı tanımadığını söyleyen Bircan Bali’ye göndermede bulunan Deniz Akkaya, Seyhan Soylu’nun moderatörlüğünü, Türkçe’ye hakkimiyetini ve diksiyonunu tebrik etti.