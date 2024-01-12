Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Demet Akalın’dan olay çıkaracak Seda Sayan sözleri!

Demet Akalın’dan olay çıkaracak Seda Sayan sözleri!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
12 Ocak 2024 - 15:28
Alişan ile yaptığı program kaldırılarak yerine Seda Sayan’ın programı konulan Demet Akalın, yaşanan krizin ardından konuştu. Seda Sayan’ın kendilerinin yerine geçtiğini söyleyen Akalın, “İşimizi elimizden aldı. Alişan garibim yakıştıramadı ama televizyon sanat camiasından daha bela” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yusuf Yazıcı’dan sevgilisi Melisa Aslı Pamuk’a büyük jest!Yusuf Yazıcı’dan sevgilisi Melisa Aslı Pamuk’a büyük jest!
Britney Spears’ın anı kitabı 2 milyondan fazla kez satıldıBritney Spears’ın anı kitabı 2 milyondan fazla kez satıldı
Ünlü aktör Vincent Gallo hakkında cinsel taciz iddiasıÜnlü aktör Vincent Gallo hakkında cinsel taciz iddiası
Rabia Soytürk’ün fil ile pozları sosyal medyanın diline düştüRabia Soytürk’ün fil ile pozları sosyal medyanın diline düştü
Survivor All Star’dan elenen ilk isim belli oldu!Survivor All Star’dan elenen ilk isim belli oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için olay sözler!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dolar ve altında gün ortası son durum
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Erdal Beşikçioğlu’ndan Mansur Yavaş açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gaffar Okkan cinayetinde Hizbullah üyeliğinden yargılanan isim HÜDA PAR’dan aday oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kızıl Goncalar dizisi için Özcan Deniz RTÜK’e meydan okudu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
SKANDAL İDDİALARIN PERDE ARKASINDAKİ GERÇEKLERİ
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Feyza Altun’un kazancı gündem oldu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yusuf Yazıcı’dan sevgilisi Melisa Aslı Pamuk’a büyük jest!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Demet Akalın’dan olay çıkaracak Seda Sayan sözleri!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Britney Spears’ın anı kitabı 2 milyondan fazla kez satıldı
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar ve altında gün ortası son durumOcak 12, 2024-4:53 pm
SKANDAL İDDİALARIN PERDE ARKASINDAKİ GERÇEKLERİOcak 12, 2024-4:37 pm
Husilerden ABD ve İngiltere’ye: Ağır bedel ödeteceğiz!Ocak 12, 2024-12:52 pm
ÖSYM’den sınav ücretine dev zam!Ocak 12, 2024-12:49 pm
25 yıl önceki haberlere erişim engeli getirildi!Ocak 12, 2024-12:00 pm
Emekliye ek zam gelecek mi?Ocak 12, 2024-9:54 am
Rusya’dan Yemen çağrısı: Acil toplanın!Ocak 12, 2024-9:53 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !