Çıplak Pozları İfşa Oldu !

Geçtiğimiz ocak ayında Lily Koi ismini verdiği kızını kucağına alan oyuncu Meryem Uzerli, çıplak pozlar verdi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan 38 yaşındaki Meryem Uzerli, küvette çıplak poz verdi.

Son olarak ‘Kovan’ adlı filmde rol alan Uzerli’nin bu pozu sosyal medyayı salladı.

38 yaşındaki Meryem Uzerli’nin doğum kilolarından nasıl kurtulduğu belli oldu.

Meryem Uzerli, doğum sonrası günde 3 litre su içmeye başladı. Düzenli bir şekilde her sabah ve her akşam egzersiz yaptı.

Akşam yemeklerinde yeşil salata tercih etti. Abur cubur yiyeceklerden uzak durdu.



Titreşimli zayıflama aletlerini kullandı.

Doğal bitki çayları tüketmeyi tercih etti.

38 yaşındaki Meryem Uzerli kısa sürede eski görünümüne kavuştu.