CHP’de tartışma yaratan atama! Deniz Zeyrek’in kardeşi Başkan Yardımcısı oldu!

Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek’in kardeşi Ediz Zeyrek’in Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığı’na getirildiği ortaya çıktı. Atama sonrası gelen tepkilere Deniz Zeyrek açıklamada bulundu.
CHP’nin belediyelerinde yerel seçim sonrası üst düzey atamalar yapılmaya devam ediyor. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek‘in kardeşi Ediz Zeyrek‘in Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığı’na getirildiği ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Kadıköy Belediye Başkanı seçilen Mesut Kösedağı, başkan yardımcılığına Deniz Zeyrek’in abisi Ediz Zeyrek’i getirince, sosyal medyada gündem haline geldi.
Özellikle Deniz Zeyrek’in gazetecilik kimliğiyle bilinmesi, atamanın tarafsızlığını ve liyakati tartışmaya açtı.
Atama, özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti. Özellikle Deniz Zeyrek’e ‘liyakat‘ üzerine yazdıkları hatırlatıldı ve tepkisi soruldu. Zeyrek, abisinin siyasetçi olmasına karşı olduğunu belirtirken, aynı zamanda abisinin uzun yıllardır siyasetin içinde olduğunu ve belediye mevzuatını en iyi bilenlerden biri olduğunu vurguladı.
CEM KÜÇÜK DE PAYLAŞIMDA BULUNDU
Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük Deniz Zeyrek’in abisi Ediz Zeyrek’e başkan yardımcılığı atamasına “Hükümeti destekleyen bir yazarın kardeşi olsaydı şu, neler yazarlardı?” diyerek sosyal medyadan tepkisini gösterdi.
Zeyrek’in açıklaması şöyle;
Sevgili troll baylar ve bayanlar, bana bu defa abim üzerinden vurmuşsunuz. Bu bayat konuya girmek istemezdim ama bazı meslektaşlarım da topa girince cevap vermek şart oldu.
1- Abimin siyasetçi olmasına ben de karşıyım. Bana fikrimi sorsa “yapma” derim.
2- Kendisi dedemizin de 70’lerden itibaren kurultay delegesi olduğu partide çeyrek asırdır siyaset yapıyor (2009’da Deniz Zeyrek diye bir gazetecinin varlığından kimsenin haberi yokken kendisi Esenyurt Belediye Meclis Üyesiydi).
3- Kendisinin, Belediye mevzuatını ve maliyesini Türkiye’de en iyi bilen insanlardan biri olarak (aynı zamanda zorlu sınavları geçerek Yeminli Mali Müşavir ünvanı almış biri olarak) bir belediye meclisi üyeliği ya da ilçe başkan yardımcılığı görevine gelmek için benim desteğime ihtiyacı olduğunu da sanmıyorum.
4- Gazetecilik söz konusu olduğunda, yanlış yapanın gözünün yaşına bakmam. Babamın oğlu dahi olsa!
Hadi şimdi gidin biraz ıstakoz yiyin, açılırsınız, yaratıcılığınız artar.