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Ajda Pekkan ve Büyüleyen Kostümleri

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Ajda Pekkan ve Büyüleyen Kostümleri
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23 Mart 2021 - 12:46
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Ajda Pekkan ve Büyüleyen Kostümleri

75 yaşındaki şarkıcı Ajda Pekkan bütün enerjisi ile sahneye çıkmaya devam ediyor.Süperstar, her konserde yaklaşık 3 saat sahnede kalıyor. Muhteşem kostümler hazırlatıyor bir kostümün hazırlanması bazen haftalar alıyor .

 

Halkbank ve Poll Prodüksiyon organizasyonuyla düzenlenen “Paraf Halkın Yıldızları” konserleri kapsamında Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye çıkan Ajda Pekkan,Maske ve peleriniyle farklı bir köstüm yaratmıştı

2019 yılında Ajda Pekkan, bir kahramanı anımsatan kostümle sahneye çıktı. Pekkan, Marvel kahramanı Kaptan Amerika’ya benzetildi.

Sahnenin ilerleyen saatlerinde kostümün etek kısmı çıkmış Pekkan’ın tüm güzelliği gözler önüne serilmisti

Ajda Pekkan 2019 yılına Kıbrıs’ta girmisti Sevenlerine eğlenceli bir gece yaşatan Pekkan, 300 bin TL’lik elbisesi ile günlerce konuşuldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in Türkiye’deki ilk konserinde Ataköy Atletizm Arena’da giydigi kiyafet Nur Yerlitaş’ın Ajda Pekkan için diktiği kıyafete olan benzerliğiyle dikkat çekmis, görenler “Meğer Jennifer Lopez de Ajda Pekkan’ı taklit ediyormuş” demekten kendini alamamıştı

Bodrum konserinde giydiği bu kostüm masal prenseslerini aratmayacak cinsten

Süperstar’ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda giydiği kıyafet rengi ve asaleti ile uzun süre konuşulmuştu

Samsung, akıllı telefonu Galaxy SIII’ü Savarona Yatı’nda tanıtırken sahneye muhtesem bir kostümle çıkan Pekkan yeni çıkan telefondan daha çok ilgi görmüştü

İşte her konserde ses getiren kostümlerinden birkaçı

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