Ajda Pekkan ve Büyüleyen Kostümleri
75 yaşındaki şarkıcı Ajda Pekkan bütün enerjisi ile sahneye çıkmaya devam ediyor.Süperstar, her konserde yaklaşık 3 saat sahnede kalıyor. Muhteşem kostümler hazırlatıyor bir kostümün hazırlanması bazen haftalar alıyor .
2019 yılında Ajda Pekkan, bir kahramanı anımsatan kostümle sahneye çıktı. Pekkan, Marvel kahramanı Kaptan Amerika’ya benzetildi.
Ajda Pekkan 2019 yılına Kıbrıs’ta girmisti Sevenlerine eğlenceli bir gece yaşatan Pekkan, 300 bin TL’lik elbisesi ile günlerce konuşuldu
Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in Türkiye’deki ilk konserinde Ataköy Atletizm Arena’da giydigi kiyafet Nur Yerlitaş’ın Ajda Pekkan için diktiği kıyafete olan benzerliğiyle dikkat çekmis, görenler “Meğer Jennifer Lopez de Ajda Pekkan’ı taklit ediyormuş” demekten kendini alamamıştı
Bodrum konserinde giydiği bu kostüm masal prenseslerini aratmayacak cinsten
Süperstar’ın Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda giydiği kıyafet rengi ve asaleti ile uzun süre konuşulmuştu
Samsung, akıllı telefonu Galaxy SIII’ü Savarona Yatı’nda tanıtırken sahneye muhtesem bir kostümle çıkan Pekkan yeni çıkan telefondan daha çok ilgi görmüştü
İşte her konserde ses getiren kostümlerinden birkaçı