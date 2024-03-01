Baygın bulunan 8 aylık hamile kadın öldü

Olay, Sultanorhan Mahallesi 1135. Sokak’taki bir evde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Furkan Y., 8 aylık hamile 21 yaşındaki eşi Yaren Y.’yi evinde baygın halde buldu. Eşinin ayılmaması üzerine Furkan Y., 112’yi aradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Yaren Y., özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanedeki tüm çabalara rağmen Yaren Y. ve 8 aylık bebeği hayatını yitirdi.

Mesai çıkışı evine döndüğü sırada eşini bulan Furkan Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri evde bir dizi inceleme yaptı. Yaren Y.’nin ölüm sebebinin öğrenilmesi için otopsi yapılacak.