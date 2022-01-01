Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’
Sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosundan sonra Habertürk’ten kovulan ve şimdilerde YouTube’da program yapan Hande Sarıoğlu, yine gündem oldu.
Sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosundan sonra Habertürk’ten kovulan ve şimdilerde YouTube’da program yapan Hande Sarıoğlu, yine gündem oldu. Hande Sarıoğlu, kameraların önünde cansız mankenle adeta aşk yaşadı.
Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı oryantal dans videosu nedeniyle işinden olmuştu.
Habertürk’teki işine son verilen ve YouTube’da program yapmaya başlayan Hande Sarıoğlu, neredeyse her gün haber olmak için bir şeyler yapıyor.
Tavırları ve kıyafetleriyle olay olan Hande Sarıoğlu, bu sefer programında erkek vitrin mankeni getirip onunla evleneceğini söyledi. Eline “I said yes” yazan Hande Sarıoğlu konu mankenini okşadı, öptü ve bununla da kalmayıp erkek vitrin mankenine oryantal yaptı.
Sosyal medyadaki cesur paylaşımları ile adından söz ettiren 34 yaşındaki sunucu “Hadi artık evlen dediniz, alın size damat” dedi.