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Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’

Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’
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07 Şubat 2022 - 14:59

Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’

Sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosundan sonra Habertürk’ten kovulan ve şimdilerde YouTube’da program yapan Hande Sarıoğlu, yine gündem oldu.

Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’ - Sayfa 1

Sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosundan sonra Habertürk’ten kovulan ve şimdilerde YouTube’da program yapan Hande Sarıoğlu, yine gündem oldu. Hande Sarıoğlu, kameraların önünde cansız mankenle adeta aşk yaşadı.

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Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’ - Sayfa 2

Habertürk spor spikeri Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı oryantal dans videosu nedeniyle işinden olmuştu.

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Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’ - Sayfa 3

Habertürk’teki işine son verilen ve YouTube’da program yapmaya başlayan Hande Sarıoğlu, neredeyse her gün haber olmak için bir şeyler yapıyor.

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Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’ - Sayfa 4

Tavırları ve kıyafetleriyle olay olan Hande Sarıoğlu, bu sefer programında erkek vitrin mankeni getirip onunla evleneceğini söyledi. Eline “I said yes” yazan Hande Sarıoğlu konu mankenini okşadı, öptü ve bununla da kalmayıp erkek vitrin mankenine oryantal yaptı.

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Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’ - Sayfa 5

Sosyal medyadaki cesur paylaşımları ile adından söz ettiren 34 yaşındaki sunucu “Hadi artık evlen dediniz, alın size damat” dedi.

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Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’ - Sayfa 6
Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’ - Sayfa 7
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Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’ - Sayfa 8
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Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’ - Sayfa 9
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Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’ - Sayfa 10
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Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’ - Sayfa 11

Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’ - Sayfa 16

Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’ - Sayfa 19

Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’ - Sayfa 25

Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’ - Sayfa 29

Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’ - Sayfa 30

Hande Sarıoğlu ne yapacağını şaşırdı! ‘Cansız mankenle aşk…’ - Sayfa 34

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