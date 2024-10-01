Bahçeli’den Halk TV, CHP ve Özel’e ‘Sinan Ateş’ tehditleri: Ayağınızı denk alın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında yaptığı açıklamalarda Sinan Ateş cinayeti davası ile ilgili sert mesajlar verdi.
Bahçeli, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş için isim vermeden “Siyasi kışkırtmanın figüranı olmak bir hanımefendiye yakışmayacaktır” diye seslendi.
CHP lideri Özgür Özel ve Halk TV’yi de hedef gösteren Bahçeli, “Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların kanatlarını yolarız. Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabir ile MHP’yi sorgulayamazsınız” diye konuştu.
‘NEREDEYSE VATANIMIZA DAYANACAK’
Bahçeli’nin gündeminde İsrail’in Suriye ve Lübnan’a yönelik saldırıları da vardı. “Savaş çıkacağı kadar çıkmıştır. İsrail kontrolden çıkmıştır. Savaşın sadece Ortadoğu ile sınırlı kalacağını düşünenler yanılmaktadır. Sürek avı etki alanını genişleterek neredeyse vatanımızın sınırlarına dayanacaktır” değerlendirmesi yapan Bahçeli, BM’nin tutumunu da eleştirerek Erdoğan’ın BM’nin yapısının değiştirilmesi yönündeki çağrılarını destekledi.
Yeni yasama yılına ilişkin ise yeni anayasa, 9. Yargı Paketi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu için mesajlar verdi.
Bahçeli’nin açıklamalarından başlıklar şöyle:
“Siyasette kaçınılmaz yenilgi ve zaferler yoktur. Siyaset, bugünü es geçmeyen, geçmişe yüz çevirmeyen sorumluluk kültürü, mutabakat kümesidir. 28. dönem TBMM’de görev alan her vekilin bu tarihe bağlı olması, vatan ve var oluş borcudur. Bu borç istiklal ve istikbal ödevidir.
Birliğin zayıfladığı dönemlerde felaketlerin yaşandığı görülecektir. Geçmişten istifade ederek geleceğin koordinatlarını çizmek ileri görüşlü toplum ve milletlerin harcıdır. İkinci el inanışların ve yıkıcı düşüncelerin sonu yoktur. Kamplara ayrışmış düşüncelerin ortak geleceğe destek vermesi hayal ötesi durumdur.
GİDECEĞİMİZ, BİR YURT KÖŞESİ YOKTUR: Medeniyetler arasındaki sertleşen kutuplaşmanın nedeni hakimiyet ve paylaşım kavgalarının cinnet eşiğine dayanmasıdır. İnsani değerler, insan hak ve hukuku ayaklar altındadır. Bu salgının ülkemizi tesir altına alıyor olması hepimize alarm vermelidir. Yol haritamızı belirlemek varken birbirimizi hırpalamak gaflet ve delalettir. Başka Türkiye yoktur. Gideceğimiz, bir yurt köşesi yoktur. Bölgesel tehdit dalgaları kıyımıza vuruyor. Türk milleti birbirine sımsıkı sarılmakla mükelleftir. Sadece camilerimizde, düğün alaylarında, cenazelerde değil hayatın her alanında katlanan güncel tehlikelere direniş göstermeliyiz. Bulmaca içindeki bulmacaları çözebilmek, kör labirentlerden sıyrılmak çok cepheli mücadeleden başarılı çıkmak için öz değerlerimiz ile kenetlenmemiz ikamesi olmayacak nitelikte zorunluluktur. Türk milleti büyük ve güçlü bir ailedir.
Operasyon kovanından siyasi menfaat arayışı namuslu insan ve siyasetçi tavrı olamaz. Bu düşüncelerimi hiçbir karşılık beklemeksizin dile getirdiğimi aziz milletim çok iyi bilmelidir.
Çağın gerisinde kalmak, gönül köprülerini yıkmak herkesi uyarıyorum ki tarihin harabelerine karışmakla eş anlamlıdır. Güçlenmiş vahşet, küresel sömürgecilik sadece Türk İslam alemine değil beşeriyetin tamamına pusu kurmuştur.
Dünyada gelir adaletsizliği sürerken buna bir de çatışmalar, savaşlar, kaygılı bekleyişler eklenmiştir. İnsani krizler adeta volkan gibi patlamaktadır. Yerküreyi umutsuzluğa sevk eden statükonun köklü tasfiyesi gerekmektedir.
CUMHUR İTTİFAKINI YAŞATACAĞIZ: Hedef alınan milli birlik ve varlığımızdır. Tüm dünya duysun ki ölümüz şehit dirimiz yiğit direncimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin. Bizi birbirimize düşürmeyi planlayanların boğazına dururuz, durmadık diyelim yağlı urgan olup boğazlarına dolanırız. Fırsat kollayanların kulaklarında bu sözlerimin çınlaması tavsiyemdir. Sakın ola Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu ilkeleri üzerinde tahribatla oynamaya heves edilmesin. Sahte ve sanal gündemlere kaptıracak yakamız yoktur. Saklanıp sinecek korkak bir meşrep bizde yok. Şansınız denemek isteyen varsa buyursun gelsin. İç cephemizi hedef alanlar iyi duysun. Cumhur İttifakı’nı yaşatacağız. Bizde sosyal medya suikastlerine boyun eğecek fıtrat yoktur. Birliğimiz ve beraberliğimiz devam edecek. Devşirilmiş ve ‘DEM’lenmiş fosillere meydanı boş bırakmayacağız.
ORTADOĞU’DA İNSANLIK CAN ÇEKİŞİYOR: Savaş çıkacağı kadar çıkmıştır. İsrail kontrolden çıkmıştır. İsrail kontrolden çıkmış haydut devletidir. Ortadoğu’da insanlık can çekişiyor. ABD takviyeli İsrail terör devleti Ortadoğu’nun tamamına musallat olmuş, suikastlarını otomatiğe bağlamıştır.
NEREDEYSE VATANIMIZA DAYANACAK: Savaşın sadece Ortadoğu ile sınırlı kalacağını düşünenler yanılmaktadır. Sürek avı etki alanını genişleterek neredeyse vatanımızın sınırlarına dayanacaktır. İsrail’in sabotajlarının Türkiye’ye mesaj olduğunu inkar etmek söz konusu değildir. Reisi’nin, Haniye’nin, Nasrallah’ın ölümleri birbirleri ile bağlantılı ve vahim olaylardır. Küresel güçler Ortadoğu’ya darbe indirmektedir. BM’nin acilen devreye girip müdahale etmesini bırakın bu takati bile yoktur.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU’NUN YAPISI REFORME EDİLMELİDİR: ABD, Birleşmiş Milletler temsilcisi ‘Veto yetkimizi çıkarlarımızı gözetmek için kullanıyoruz’ demişti. Bu ifadeler dayatmadır. Kuvvet kimse ise sözün sahibi odur demektir. Diğer toplumların çıkarı ne olacaktır. BMGK yapısı reforme edilmelidir. Aynı zamanda ülkelerin eşit katılım ve oy hakkının alternatif dünya birliği konusunda çalışmalar hızlanmalı ve dünya 5 ülkenin ağzına bakmaktan kurtulmalıdır.
BM’de haritalarla çıkıp Netanyahu’nun terör devleti kurma çabasına isimlerin başlarında emir, sultan olanların sessizliği nedendir? Ne zaman birlik meşalesi yakılacaktır. Sivil ve masum insanlar ölürken rahat uyku uyumak haram değil midir? İslam ülkeleri nereye gizlenmiştir?
YENİ ANAYASA: 12 Eylül Anayasası’nın yırtılıp atılması, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ile 9. Yargı Paketi’nin kısa sürede yasalaşacağına inanıyorum. MHP ve Cumhur İttifakı, milletimize verdiği sözleri tutulacaktır. İttifakımız Türkiye’nin parlak geleceğinin müjdesidir. İttifakımız, ekonomik ve siyasi istikrarın güvencesidir.
SİNAN ATEŞ DAVASI: CHP’nin Genel Başkanının bir avuç MHP düşmanı ile adliye kapılarında düşüp kalkması tek kelime ile yüzsüzlüktür. Ne kadar Türkiye karşıtı varsa bir olmuş, görülen bir cinayet davası ile MHP’yi şerefsizce suçlamaya kalkmıştır. Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşları ile sabrımızı sınayanlar önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar.
MHP Ankara’da görülen malum davanın duruşmalarını takip etmektedir. MHP’ye Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve ülkü ocaklarını çiğnetmem. Alayını birden heyecanla beklerim.
Özgür Özel sana diyorum; iddiaların da aynen şahsın gibi çürüktür. Siyasi kışkırtmanın figüranı olmak bir hanımefendiye yakışmayacaktır. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolarız. Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabir ile MHP’yi sorgulayamazsınız.