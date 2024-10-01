Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Bahçeli’den Halk TV, CHP ve Özel’e ‘Sinan Ateş’ tehditleri: Ayağınızı denk alın

Bahçeli’den Halk TV, CHP ve Özel’e ‘Sinan Ateş’ tehditleri: Ayağınızı denk alın
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
01 Ekim 2024 - 16:06
MHP lideri Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açıklamalar nedeniyle, Halk TV, CHP ve Özgür Özel’i hedef aldı: “Ayağınızı denk alın. Özgür Özel sana diyorum. İddiaların aynen şahsın gibi çürüktür. Dört soytarı muhabirle MHP’yi sorgulatmam.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cenazesi Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlıkCenazesi Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık
Palalı Sabri cinayetinde istenen ceza belli olduPalalı Sabri cinayetinde istenen ceza belli oldu
Gazeteci Güneri Civaoğlu hayatını kaybettiGazeteci Güneri Civaoğlu hayatını kaybetti
Ekrem İmamoğlu diplomasının belgeleri ortaya çıktı!Ekrem İmamoğlu diplomasının belgeleri ortaya çıktı!
BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLMEYEN CİYANETBİR TÜRLÜ ÇÖZÜLMEYEN CİYANET
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Serhat Akın’ın vurulmasıyla ilgili gerçek! “Tetikçiyi bulduk”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seren Serengil: Tarikat ve cemaatler kapatılsın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ahu Tuğba’nın bir dönem belalısı rolündeydi: Meriç Erkan da cenazeye katıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP’nin kedisi Şero toprağa verildi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cenazesi Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Araba içindeki pozları olay oldu! Hande Erçel ‘eski günlerdeki gibi’ diyerek peş peşe paylaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dizi setinde korkunç olay! Oyuncularla vedalaşıp köprüden atladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Palalı Sabri cinayetinde istenen ceza belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’den İsrail’e destek: Asker gönderiyorlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahçeli’den Halk TV, CHP ve Özel’e ‘Sinan Ateş’ tehditleri: Ayağınızı denk alın
SON DAKİKA HABERLERİ
Cenazesi Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlıkEkim 1, 2024-4:13 pm
Palalı Sabri cinayetinde istenen ceza belli olduEkim 1, 2024-4:08 pm
ABD’den İsrail’e destek: Asker gönderiyorlarEkim 1, 2024-4:07 pm
Bahçeli’den Halk TV, CHP ve Özel’e ‘Sinan Ateş’ tehditleri: Ayağınızı denk alınEkim 1, 2024-4:06 pm
Narin’in babası katil olarak şüphelendiği kişiyi açıkladı!Ekim 1, 2024-3:47 pm
İzmir Karaburun’da deprem!Ekim 1, 2024-3:37 pm
Beşiktaş’ın Kayserispor galibiyeti sonrası olay sözler: Bu şahıs futboldan para kazanmayı hak etmiyor!Ekim 1, 2024-9:46 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !