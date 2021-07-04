Erdoğan Soylu hakkında kararını verdi mi?

AKP milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Süleyman Soylu’ya ilişkin iddialarla ilgili serzenişte bulunduğu ancak Erdoğan’ın “Gündemimizde Peker yok” diyerek, kestirip attığı belirtiliyor. Ayrıca, Soylu’yu görevden almak için uygun zamanı beklediği iddia ediliyor.
AKP içinde Sedat Peker’in iddiaları nedeniyle rahatsızlık yaşanıyor. İddialar karşısında her geçen gün gerek kabinede gerekse AKP içinde “Soylu’nun yalnız kaldığı” dillendirilirken, AKP’li milletvekillerinden ve parti yönetiminden de Erdoğan’a, Soylu ile ilgili serzenişlerin geldiği belirtiliyor. AKP’deki milletvekilleri, “İddialar karşısında gereği yapılmadığı takdirde kamuoyu nezdinde hem parti hem de iktidar daha fazla yıpratılmak istenecek. Muhalefet bugünlerde iktidarı en fazla Soylu üzerinden eleştirmeye başladı. Ayrıca bu iddialar kamuoyunda da karşılık görmeye başladı. Süreç 17-25 Aralık gibi işlemiyor. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik, bakanlar üzerinden bir hamle yapılmak istenmişti. Bu, çok netti.
AKP’NİN ELİ GÜÇSÜZLEŞİYOR
Ancak iddialarla ilgili somut bir açıklama yapılamamış olması AKP’nin elini güçsüzleştiriyor” değerlendirmeleri yapılıyor. AKP içinde, Soylu ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop görüşmesinde de “Soylu’nun Şentop’a verdiği yanıtın tatminkâr bulunmadığı” konuşuluyor. Soylu’nun “Peker’den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi var” sözlerinin ardından başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetin “Şentop’a yüklendiğine” dikkat çekilirken, “AKP’li milletvekillerinin de töhmet altında kaldığı” belirtiliyor.
“SÜRECİ YILDIRIM GÖTÜRDÜ”
Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, AKP’de, Soylu’nun, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ile ilgili “MYK üyelerini dinlettiği ve ‘hepinizin odalarında neler konuştuğunu dinletiyorum ve biliyorum’ dediği süreçle ilgili anlattıklarında “yanlışlıklar olduğu” da konuşuluyor. Davutoğlu’nun, başbakanlıktan azline giden süreçte parti içinde “Süleyman Soylu’nun değil, Binali Yıldırım’ın etkin olduğu, süreci Yıldırım’ın götürdüğünün” altı çiziliyor. MKYK öncesi toplanan imzalarda da “Soylu’dan çok Yıldırım’ın aktif rol aldığı ve ‘Davutoğlu’nun parti kodlarına aykırı hareketlerini bizzat Yıldırım’ın tespit ettiği” ileri sürülüyor.
UYGUN ZAMANDA GÖREVDEN ALINACAK
Soylu’nun televizyon programlarındaki sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da “uyarıldığına” dikkat çekilirken, bu sözleri nedeniyle de gerek kabine içinde gerekse AKP içinde tepki topladığı belirtiliyor. Soylu’nun kabine ile gerginliğinin önce eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile başladığı, sonrasında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile “tepe noktasına ulaştığı” dillendiriliyor. Covid – 19 salgınının en başında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yurttaşların paniğe kapılması ve ardından Soylu ile Koca’nın arasında gerginlik yaşanması ve Soylu’nun istifa etmesi de örnek gösteriliyor. Soylu’nun, bir gece ansızın istifa hamlesiyle “terörle mücadeledeki başarısı nedeniyle kabine içinde kendini test etmeye çalıştığı ve bir noktada da başarılı olduğuna” dikkat çekiliyor. Ancak AKP içinde “Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hamleyi unutmadı, bir yere not etti” yorumları da yapılıyor. Erdoğan’ın da “uygun bir zamanda Soylu’nun görevden azlini isteyeceği” ileri sürülüyor.