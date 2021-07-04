Erdoğan Soylu hakkında kararını verdi mi?

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AKP milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Süleyman Soylu’ya ilişkin iddialarla ilgili serzenişte bulunduğu ancak Erdoğan’ın “Gündemimizde Peker yok” diyerek, kestirip attığı belirtiliyor. Ayrıca, Soylu’yu görevden almak için uygun zamanı beklediği iddia ediliyor.

AKP içinde Sedat Peker’in iddiaları nedeniyle rahatsızlık yaşanıyor. İddialar karşısında her geçen gün ge­rek kabinede gerekse AKP için­de “Soylu’nun yalnız kaldığı” dil­lendirilirken, AKP’li milletve­killerinden ve parti yönetimin­den de Erdoğan’a, Soylu ile ilgili serzenişlerin geldiği belirtiliyor. AKP’deki milletvekilleri, “İddi­alar karşısında gereği yapılma­dığı takdirde kamuoyu nezdin­de hem parti hem de iktidar da­ha fazla yıpratılmak istenecek. Muhalefet bugünlerde iktidarı en fazla Soylu üzerinden eleştir­meye başladı. Ayrıca bu iddialar kamuoyunda da karşılık görme­ye başladı. Süreç 17-25 Aralık gibi işlemiyor. Orada Cumhur­başkanı Erdoğan’a yönelik, ba­kanlar üzerinden bir hamle ya­pılmak istenmişti. Bu, çok net­ti.

AKP’NİN ELİ GÜÇSÜZLEŞİYOR

Ancak iddialarla ilgili somut bir açıklama yapılamamış olma­sı AKP’nin elini güçsüzleştiri­yor” değerlendirmeleri yapılı­yor. AKP içinde, Soylu ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop görüş­mesinde de “Soylu’nun Şentop’a verdiği yanıtın tatminkâr bulun­madığı” konuşuluyor. Soylu’nun “Peker’den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi var” sözlerinin ar­dından başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetin “Şentop’a yüklendi­ğine” dikkat çekilirken, “AKP’li milletvekillerinin de töhmet al­tında kaldığı” belirtiliyor.

“SÜRECİ YILDIRIM GÖTÜRDÜ”

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, AKP’de, Soylu’nun, döne­min başbakanı Ahmet Davutoğ­lu ile ilgili “MYK üyelerini din­lettiği ve ‘hepinizin odaların­da neler konuştuğunu dinletiyo­rum ve biliyorum’ dediği süreç­le ilgili anlattıklarında “yanlış­lıklar olduğu” da konuşuluyor. Davutoğlu’nun, başbakanlıktan azline giden süreçte parti içinde “Süleyman Soylu’nun değil, Bi­nali Yıldırım’ın etkin olduğu, sü­reci Yıldırım’ın götürdüğünün” altı çiziliyor. MKYK öncesi top­lanan imzalarda da “Soylu’dan çok Yıldırım’ın aktif rol aldığı ve ‘Davutoğlu’nun parti kodla­rına aykırı hareketlerini bizzat Yıldırım’ın tespit ettiği” ileri sü­rülüyor.

UYGUN ZAMANDA GÖREVDEN ALINACAK

Soylu’nun televizyon prog­ramlarındaki sözlerinin ardın­dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ta­rafından da “uyarıldığına” dik­kat çekilirken, bu sözleri nede­niyle de gerek kabine içinde ge­rekse AKP içinde tepki topladı­ğı belirtiliyor. Soylu’nun kabine ile gerginliğinin önce eski Ha­zine ve Maliye Bakanı Berat Al­bayrak ile başladığı, sonrasında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Ko­ca ile “tepe noktasına ulaştığı” dillendiriliyor. Covid – 19 salgı­nının en başında uygulanan so­kağa çıkma kısıtlamasıyla ilgi­li yurttaşların paniğe kapılma­sı ve ardından Soylu ile Koca’nın arasında gerginlik yaşanması ve Soylu’nun istifa etmesi de örnek gösteriliyor. Soylu’nun, bir gece ansızın istifa hamlesiyle “terörle mücadeledeki başarısı nedeniyle kabine içinde kendini test etme­ye çalıştığı ve bir noktada da ba­şarılı olduğuna” dikkat çekiliyor. Ancak AKP içinde “Cumhurbaş­kanı Erdoğan bu hamleyi unut­madı, bir yere not etti” yorum­ları da yapılıyor. Erdoğan’ın da “uygun bir zamanda Soylu’nun görevden azlini isteyeceği” ileri sürülüyor.