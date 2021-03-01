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Atatürk’e ve Özgecan Aslan’a hakaret eden kişi yakalandı

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Atatürk’e ve Özgecan Aslan’a hakaret eden kişi yakalandı
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05 Nisan 2021 - 15:04
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Sosyal paylaşım sitesi üzerinden Atatürk’e hakaret ederek Türk bayrağını yırtan ve Mersin’de öldürülen Özgecan Aslan’la ilgili hakaret içeren paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret edilmesi, Türk bayrağının yırtılması ve 2015 yılında Mersin’de öldürülen Özgecan Aslan’la ilgili hakaret içerikli söylemlerde bulunulması üzerine çalışma başlatıldı.

PAYLAŞIMI YAPAN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda söz konusu görüntülerdeki kişinin 18 yaşından küçük A.Ş. olduğunu belirleyen ekipler, bu kişiyi Kağıthane’deki evinde gözaltına aldı.

DÖRT SUÇTAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Emniyete götürülen A.Ş.’nin buradaki işlemlerinin ardından “Atatürk aleyhine işlenen suçlar” başlıklı “5816 Sayılı Kanuna Muhalefet” ile TCK’nın “Devletin egemenlik alametlerini aşağılama”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Çocuğun cinsel istismarı” suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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