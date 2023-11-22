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Almanya’dan ret verilen vizelerin gerekçesini açıklamaya ret!

Almanya’dan ret verilen vizelerin gerekçesini açıklamaya ret!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Kasım 2023 - 9:20
Almanya, geçen yıl en fazla vize başvurusunun Türkiye’den yapıldığını belirtirken, Alman hükümeti, ikili ilişkileri zedeleyebileceği gerekçesiyle reddedilen vize başvuruları sayısını ise açıklamadı. Türkiye birinci sırada yer aldı.

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