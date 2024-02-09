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Almanya Türkleri askere almaya hazırlanıyor!

Almanya Türkleri askere almaya hazırlanıyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Şubat 2024 - 16:58
Zorunlu askerliğin kaldırıldığı ve askere gönüllü gitmek isteyenlerin sayısının da yeterli olmadığı Almanya’da gündeme “lejyoner taburları” geldi. İlk hedefi ülkede doğup büyüyen ve Alman vatandaşı olan Türk gençlerini askere almak olarak belirleyen Alman ordusunun planını gerçekleştirmesi durumunda bir kısmının “Paralı Türk askerler”den oluşacağı yorumları yapılıyor. Askere alınan bir Türk, aylık 100 bin TL’den fazla maaş alacak ve rütbe yükseldikçe rakam da artacak.

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