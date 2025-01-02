SURVIVOR 2025 YARIŞMACILARININ HAFTALIK ÜCRETİ AÇIKLANDI

2025 sezonu ile ekranlara dönen Survivor 2025, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Ancak yarışmanın en çok merak edilen konularından biri, yarışmacıların haftalık kazançları oldu. Bu yıl, ünlüler ve gönüllüler takımları arasında önemli farklar dikkat çekiyor.

Ünlüler Takımı Kazançları

Survivor 2025‘te ünlüler takımının yarışmacıları, haftalık yüksek ücretlerle dikkat çekiyor. En yüksek haftalık kazancı Adem Kılıçcı elde ederken, diğer ünlü isimler de önemli meblağlarla yarışıyor. İşte ünlüler takımının haftalık kazançları:

Adem Kılıçcı: Haftalık 50.000 TL

Haftalık 50.000 TL Barış Murat Yağcı: Haftalık 45.000 TL

Haftalık 45.000 TL Batuhan Karacakaya: Haftalık 40.000 TL

Haftalık 40.000 TL Ayşe Yüksel: Haftalık 35.000 TL

Haftalık 35.000 TL Sema Aydemir: Haftalık 30.000 TL

Haftalık 30.000 TL Zeynep Alkan: Haftalık 25.000 TL

Haftalık 25.000 TL Batuhan Karacakaya: Haftalık 20.000 TL

Haftalık 20.000 TL Yağmur Banda: Haftalık 15.000 TL

Haftalık 15.000 TL Adem Kılıçcı: Haftalık 10.000 TL

Gönüllüler Takımı Kazançları

Gönüllüler takımındaki yarışmacılar ise daha düşük haftalık kazançlarla dikkat çekiyor. Gönüllüler takımındaki bazı isimler, düşük ücretlere rağmen Survivor’da yer almak için mücadele ediyor. İşte gönüllüler takımının haftalık kazançları:

Kaan Kazgan: Haftalık 5.000 TL

Haftalık 5.000 TL Batuhan Gökgöz: Haftalık 4.500 TL

Haftalık 4.500 TL Göksu Küçükali: Haftalık 4.000 TL

Haftalık 4.000 TL Dilşah Kurt: Haftalık 3.500 TL

Haftalık 3.500 TL Mevlüt Koçak: Haftalık 3.000 TL

Haftalık 3.000 TL Kübra Avcı: Haftalık 2.500 TL

Haftalık 2.500 TL Adilhan Numan: Haftalık 2.000 TL

Haftalık 2.000 TL Tuğba Yeni: Haftalık 1.500 TL

Haftalık 1.500 TL Batuhan Gökgöz: Haftalık 1.000 TL

Yarışmacıların Kazançları Neye Göre Belirleniyor?

Survivor 2025 yarışmacılarının kazançları, popülerlikleri, medya geçmişleri ve dizilerde veya film projelerinde aldıkları ücretlere göre belirlenmiş durumda. Ünlü isimlerin daha yüksek kazançlar alması, medyada daha fazla tanınmalarından ve geçmişteki projelerinden kaynaklanıyor.

Sonuç:

Survivor 2025 yarışmacılarının haftalık kazançları, yarışmanın başlamasıyla birlikte izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki büyük ücret farkları, izleyicilerin dikkatini çekerken, yarışma ne kadar zorlu olursa olsun yarışmacıların kazançları da bir o kadar çekici görünüyor.

Kaynak: https://www.medyaradar.net