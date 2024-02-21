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14 ilde dev FETÖ operasyonu! 67 şüpheli kıskıvrak yakalandı

14 ilde dev FETÖ operasyonu! 67 şüpheli kıskıvrak yakalandı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Şubat 2024 - 10:01
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kıskaç-7” operasyonlarında 67 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda çok miktarda para ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

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