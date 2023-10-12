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12 Ekim 2023 su kesintisi listesi! Bugün sular saat kaçta gelecek?

12 Ekim 2023 su kesintisi listesi! Bugün sular saat kaçta gelecek?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Ekim 2023 - 16:16

Istanbul 12 Ekim 2023 Perşembe günü için güncel su kesintisi bilgileri araştırılıyor. İSKİ, 5 ilçede suların gideceğini duyurdu. Sular ne zaman gelecek? İşte detaylar…

İstanbul’un 5 ilçesinde bu haftanın dördüncü gününde arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak. İSKİ’den alınan bilgilere göre, Arnavutköy, Beykoz, Fatih, Üsküdar ve Sultangazi ilçelerinin belirli mahallelerinde belli saat aralıklarıyla su kesintisi olacak.

12 EKİM 2023 PERŞEMBE SU KESİNTİSİ YAŞAYACAK İLÇELER!

İLÇE: Arnavutköy

ETKİLENEN MAHALLELER: ÖMERLİ MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 12/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/10/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Beykoz

ETKİLENEN MAHALLELER: ANADOLU HİSARI MAH, GÖKSU MAH, GÖZTEPE MAH, KANLICA MAH, YENİ MAHALLE, ÇUBUKLU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 700 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 12/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/10/2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Fatih

ETKİLENEN MAHALLELER: MOLLA GÜRANİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ

BAŞLAMA TARİHİ: 12/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/10/2023 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Sultangazi

ETKİLENEN MAHALLELER: 75.YIL MAH, GAZİ MAH, ZÜBEYDE HANIM MAH.

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 12/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/10/2023 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İLÇE: Üsküdar

ETKİLENEN MAHALLELER: MİMAR SİNAN MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 12/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 12/10/2023 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Güncel su kesinti bilgileri İSKİ’nin sitesinden alınmıştır.

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