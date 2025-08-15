Ünlü Markada Tekrar Domuz Eti Skandalı! Bakanlık İfşa Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan gıda ürünlerini ifşa etmeye devam ediyor. 14 Ağustos’ta güncellenen “Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar” ile “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde, daha önce de gündeme gelen bir domuz eti skandalı tekrar ortaya çıktı. Denetimlerde, zincir marketlerde satılan ve tüketicilerin sıkça tercih ettiği Bifet markasına ait dana sucukta domuz eti tespit edildi.

Bakanlık kayıtlarına göre, Bifet Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait bu ürün, 31 Temmuz’da açıklanan listede de aynı sebeple yer almıştı. Yani marka, kısa süre içinde ikinci kez aynı ihlalle gündeme gelmiş oldu. Bu durum, hem gıda güvenliği hem de tüketici sağlığı açısından büyük tepki topladı.

Güncellenen listede yalnızca sucuk değil, peynir ürünleri de yer aldı. Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne ait ‘Asova’ ve ‘Aybey’ markalı peynirlerde “natamisin” adlı koruyucu maddenin tespit edilmesi üzerine bu ürünler de uygunsuz bulundu. Natamisin, belirli koşullarda sağlığa zararlı olabileceği için gıda mevzuatında yasaklı veya sınırlandırılmış bir madde olarak yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin bu ürünleri satın almamaları ve evlerinde varsa imha etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca bakanlık, denetimlerin kesintisiz şekilde devam edeceğini ve taklit-tağşiş yapan markalara en ağır yaptırımların uygulanacağını belirtti. Bu son gelişme, özellikle et ve süt ürünleri alışverişinde tüketicilerin daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.