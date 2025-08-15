YASAK SONA ERDİ, OLTA AVI BAŞLADI!

Karadeniz’de balıkçılar için beklenen gün geldi. Sinop’ta 12 metrenin altındaki tekneler için uygulanan av yasağı, 15 Ağustos itibarıyla resmen sona erdi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, bu boyuttaki tekneler bugünden itibaren avlanmaya başlarken, 12 metrenin üzerindeki tekneler ise 1 Eylül’de sezonu açacak. Yasağın kalkmasıyla birlikte limanlarda hareketlilik artarken, denize açılan balıkçılar sezonun ilk palamutlarını oltayla yakalamayı başardı.

Sinop’un Gerze ilçesindeki balıkçılar, gece saatlerinde küçük tekneleriyle Karadeniz’e açıldı. Sezonun ilk avından eli dolu dönen balıkçılar, limanda büyük bir sevinç yaşadı. Amatör balıkçı Muhammed Çırak, “Uzun zamandır bu anı bekliyorduk. Oltamıza takılan palamutlar bizi çok mutlu etti. İnşallah sezon boyunca bu bereket devam eder” sözleriyle sevincini dile getirdi.

Bölgedeki tecrübeli balıkçılar ise Gerze açıklarında bu mevsimde görülen palamut bolluğunun, tüm sezonun verimli geçeceğinin habercisi olduğunu vurguluyor. Balıkçılar, palamutun bu yıl hem boy hem de miktar bakımından iyi durumda olduğunu belirtiyor. Erken dönemde görülen bu bolluk, tüketiciler için de sevindirici bir haber olarak yorumlanıyor.

Karadeniz’de sezon umutlu başladı

Yasağın kalkmasıyla birlikte yalnızca Sinop’ta değil, Karadeniz’in birçok kıyı kentinde balıkçılar gece yarısından itibaren teknelerine binerek denize açıldı. Özellikle palamut avının bol olması, hem yerel ekonomiye hem de tezgâh fiyatlarına olumlu yansıyacak. Balıkçılar, önümüzdeki haftalarda hamsi, istavrit ve mezgit gibi diğer türlerde de bolluk yaşanmasını bekliyor.

Denizlerdeki av yasağı, balık popülasyonunun korunması ve gelecek sezonların da verimli geçmesi için her yıl belirli tarihler arasında uygulanıyor. Bu yılki erken palamut bolluğu, balıkçılara olduğu kadar vatandaşlara da sofralarında uygun fiyatlı balık tüketme fırsatı sunabilir.