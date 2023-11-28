UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı başlıyor!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının 5. haftasında, yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.
Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu’nda İngiltere temsilcisi Manchester United’ı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45’te konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:
BUGÜN
20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)
23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)
23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)
23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)
YARIN
20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)
20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)
23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)
23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)
23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)
23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)
23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)