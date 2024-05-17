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6-8 Ekim davasında karar açıklandı… Demirtaş, Türk ve Yüksekdağ’ın cezası belli oldu

6-8 Ekim davasında karar açıklandı… Demirtaş, Türk ve Yüksekdağ’ın cezası belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Mayıs 2024 - 14:39
6-8 Ekim 2014’te Kobani’deki olayları gerekçe göstererek yapılan eylemlere ilişkin davada sona gelindi. Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da içinde olduğu 108 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Kobani davasında mahkeme, Selahattin Demirtaş’a 42, Ahmet Türk ve Emine Ayna’yı 10, Figen Yüksekdağ’ı 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Altan Tan ve Ayhan Bilgen ise beraat etti.

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