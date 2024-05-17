Kalben’i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ünlü şarkıcı Kalben’in evine operasyonu düzenlenmişti.
Yürütülen soruşturma doğrultusunda ikamete yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde ağırlığı 15 gram gelen ‘skunk’ türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirilmişti.
Evinde yapılan aramada, oyuncak araba içerisinde uyuşturucu madde bulunan Kalben’in bir kavanozla balkondan aşağı da uyuşturucu madde attığı tespit edilmiş, şarkıcı hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.
Kalben’in ikametine yapılan operasyonun arkasında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda Kalben’in yurtdışında iken kokain isimli uyuşturucu maddeyi kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun gönderildiği öğrenildi.
Söz konusu ihbarda ünlü şarkıcının uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilince emniyetin düğmeye bastığı belirlendi. Günaydın, söz konusu videonun görüntülerine ulaştı.
Ayrıca yurtdışından ülkeye giriş yaptığı sırada enstrümanların içerisinde ülkeye uyuşturucu madde soktuğu anlatıldı.
GİZLİCE VİDEOSUNU ÇEKİP PARA KARŞILIĞI ŞANTAJ YAPTILAR
İhbar sonrası gözaltına alınan Kalben ise verdiği ifadesinde kokain maddesine Harbiye’de verdiği bir konserde çok yakın arkadaşının ziynet eşyalarını çalmasından dolayı üzüldüğünü, bu nedenle uyuşturucu maddeye başladığını söyledi.
İhbarcının iddia ettiği gibi kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyleyen Kalben, söz konusu videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından gizlice çekildiğini ve yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istediğini anlattı.
Para vermeyince şantajcının videoyu emniyetle paylaşıp şantajın boyutunu artırdığını söyleyen Kalben, içici olduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.