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Kalben’i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı

Kalben’i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Mayıs 2024 - 14:36
Ünlü şarkıcı Kalben Sağdıç’a yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmanın, Kalben’in yurt dışında kokain kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun İstanbul emniyetine gönderilerek ihbar edilmesiyle başladığı öğrenildi.

Kalben'i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı - Sayfa 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ünlü şarkıcı Kalben’in evine operasyonu düzenlenmişti.

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Kalben'i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı - Sayfa 2

Yürütülen soruşturma doğrultusunda ikamete yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı.

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Kalben'i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı - Sayfa 3

Evde yapılan aramalarda ise üç parça halinde ağırlığı 15 gram gelen ‘skunk’ türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirilmişti.

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Kalben'i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı - Sayfa 4

Evinde yapılan aramada, oyuncak araba içerisinde uyuşturucu madde bulunan Kalben’in bir kavanozla balkondan aşağı da uyuşturucu madde attığı tespit edilmiş, şarkıcı hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı verilmişti.

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Kalben'i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı - Sayfa 5
EMNİYETE UYUŞTURUCU İÇERKEN ÇEKİLEN VİDEOSU GÖNDERİLDİ

Magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen operasyonun detaylarına ortaya çıktı.

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Kalben'i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı - Sayfa 6

Kalben’in ikametine yapılan operasyonun arkasında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yapılan bir ihbarda Kalben’in yurtdışında iken kokain isimli uyuşturucu maddeyi kullanırken gizlice çekilmiş bir videosunun gönderildiği öğrenildi.

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Kalben'i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı - Sayfa 7

Söz konusu ihbarda ünlü şarkıcının uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilince emniyetin düğmeye bastığı belirlendi. Günaydın, söz konusu videonun görüntülerine ulaştı.

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Kalben'i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı - Sayfa 8
ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU TEMİN EDİYOR

İhbarcının emniyete gönderdiği dilekçede, “Şarkıcı Kalben Sağdıç uyuşturucu kullanıyor ve çevresine para karşılığı dağıtım yapıyor.” şeklinde devam eden ihbarda asıl uyuşturucuyu getiren kişilerin ismini de verirken, ünlü şarkıcının yine magazin dünyasında tanınan birçok kişiye uyuşturucu madde sağladığını belirtti.

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Kalben'i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı - Sayfa 9

Ayrıca yurtdışından ülkeye giriş yaptığı sırada enstrümanların içerisinde ülkeye uyuşturucu madde soktuğu anlatıldı.

 

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Kalben'i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı - Sayfa 10

GİZLİCE VİDEOSUNU ÇEKİP PARA KARŞILIĞI ŞANTAJ YAPTILAR

İhbar sonrası gözaltına alınan Kalben ise verdiği ifadesinde kokain maddesine Harbiye’de verdiği bir konserde çok yakın arkadaşının ziynet eşyalarını çalmasından dolayı üzüldüğünü, bu nedenle uyuşturucu maddeye başladığını söyledi.

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Kalben'i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı - Sayfa 11

İhbarcının iddia ettiği gibi kimseye uyuşturucu madde temin etmediğini söyleyen Kalben, söz konusu videonun İtalya gezisi sırasında bir arkadaşı tarafından gizlice çekildiğini ve yakın zamanlarda video karşılığında kendisinden para istediğini anlattı.

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Kalben'i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı - Sayfa 12

Para vermeyince şantajcının videoyu emniyetle paylaşıp şantajın boyutunu artırdığını söyleyen Kalben, içici olduğunu belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

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Kalben'i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı - Sayfa 13
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Kalben'i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı - Sayfa 14
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Kalben'i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı - Sayfa 15
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Kalben'i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı - Sayfa 16
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Kalben'i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı - Sayfa 17
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Kalben’i yakan görüntüler! Gözaltının arkasından şantajcı yakın arkadaş çıktı
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