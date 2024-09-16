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Bilal Erdoğan Fatih Altaylı’ya hakaret etti

Bilal Erdoğan Fatih Altaylı’ya hakaret etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Eylül 2024 - 16:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan AKP’li gençlerle bir araya geldiği toplantıda gazeteci Fatih Altaylı’ya hakarete varan ağır eleştirilerde bulundu.

AKP’nin İnsan Hakları Eğitim Kampı’nda gençlerle bir araya gelen Bilal Erdoğan, “Arkadaşlar, bu Fatih Altaylı denilen ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu.” sözleriyle gazeteci Fatih Altaylı’ya yüklendi.

“Askerler ‘Kalk’ dediğinde kalkıyordu, ‘Yat’ dediğinde yatıyordu bu adam. Şuan başkası ‘Yat’ dediğinde yatar, ‘Kalk’ dediğinde kalkar ama gazeteci diye gezip, videoları seyrediliyor.” ifadelerini kullanan Bilal Erdoğan, sözlerinin devamında ise 90’larda insanların askerden ödünün patladığını söylerken, Türkiye’nin son 20 yılda hiç olmadığı kadar özgür ve güçlü bir ülke olduğunu savundu.

Fatih Altaylı’nın başörtülü kadınlara hayat kadını benzetmesi yaptığını iddia eden Bilal Erdoğan, Fatih Altaylı’nın kendi içinde bir yara olduğunu söyledi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

“Bu adamların hala izlendiğini görmek, utanmadan, arlanmadan bizim başörtülü kızlarımıza ‘hayat kadını’ küfrünü yakıştırmasını yapan adam. Bu Türkiye’nin çok medeni geçinen liberalleri, Türkiye’deki Müslümanların hakları söz konusu olana kadar Tayyip Erdoğan’a destek verdiler. Ne zaman ki başörtüsü, imam hatip mevzusu oldu ayrıldılar. ‘AK Parti diktatörlüğe girdi’ oldu.”

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Bilal Erdoğan Fatih Altaylı’ya hakaret etti
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