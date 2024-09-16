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Derbi öncesi Galatasaray kesenin ağzını açtı

Derbi öncesi Galatasaray kesenin ağzını açtı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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16 Eylül 2024 - 16:50

Hafta sonu Fenerbahçe karşısında kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray oyuncularına 380 milyon liralık bir ödeme yaptı.

Trendyol Süper Lig’de önce erteleme maçında Gaziantep FK ile daha sonrasında ise Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray’da yönetimden yüzleri güldürecek bir hamle geldi.

Kerem Aktürkoğlu’nun transferinden ve yeni sponsorluk anlaşmalarından yüklü bir parayı cebine koyan sarı-kırmızılılar bir süredir konuşulan ödeme problemlerini aştı.

380 MİLYON LİRA ÖDENDİ

Yönetimin geçtiğimiz Cuma günü oyunculara geçen sezondan kalan şampiyonluk primi artı yeni transferlerin hak edişleri ile birlikte toplam 380 milyon liralık ödeme gerçekleştirdiği öğrenildi.

DERBİ İÇİN PRİM DOPİNGİ

Ligdeki iyi havanın ve serinin devamını isteyen Başkan Dursun Özbek’in, İbrahim Hatipoğlu ve yöneticilerin derbinin kazanılması halinde oyunculara yüklü bir galibiyet primi ödeyeceği de gelen haberler arasında.

KRİTİK HAFTA

Süper Lig’de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray 12 puanla 2. Sırada yer alıyor.

Son şampiyon Salı günü oynanacak olan Gaziantep FK maçını kazanması halinde liderlik koltuğuna oturacak.

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