Süleyman Soylu rahatsızlığı sonrası ilk kez görüntülendi! Elinde bastonla yürüdü…

merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken,olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgeye intikal ederek çalışmaları koordine edenyoğun tempo nedeniyle rahatsızlanmıştı.Yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği açıklanan, dün akşam Kahramanmaraş’ta bir iftar programında görüntülendi.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

İftar programının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet eden Bakan Soylu’ya ilde koordinatör olarak görev yapan bazı illerin valilileri de eşlik etti.

RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE ELİNDE BASTONLA YÜRÜDÜ

Program sırasında kaydedilen görüntülerde Bakan Soylu’nun yaşadığı rahatsızlık nedeniyle elinde bastonla yürüdüğü dikkatlerden kaçmadı.