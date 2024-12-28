Rusya’dan Şok açıklama: Azerbaycan uçağı savunma sistemi tarafından vuruldu

Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait bir Embraer 190 tipi yolcu uçağı, 25 Aralık 2024 tarihinde Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşerek alev aldı. Kazada 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişi mucizevi bir şekilde hayatta kaldı ve tedavi altına alındı. Uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcu olmak üzere toplamda 67 kişi bulunuyordu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, uçağın Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu yönünde bir ön inceleme raporu hazırlandı. Azerbaycan Hava Yolları da bu raporu doğrulayarak, kazanın sebepleriyle ilgili araştırmaların derinleştirileceğini belirtti.

Putin’den Özür Telefonu

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüşerek, kazaya ilişkin taziye dileklerinde bulundu ve kazanın Rusya hava sahasında gerçekleşmiş olması nedeniyle özür diledi. Putin, görüşme sırasında, uçağın defalarca Grozni’ye inmeye çalıştığını ancak bu sırada Grozni, Mozdok ve Vladikavkaz şehirlerinin Ukrayna savaş uçakları tarafından saldırıya uğradığını ve Rusya’nın Ukrayna İHA’larını püskürttüğünü ifade etti. Ayrıca, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

İş Birliği İçinde Soruşturma

Kremlin, kazaya ilişkin açılan soruşturmanın detaylarına da açıklık getirdi. Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan yetkilileri, olay yerinde sıkı bir iş birliği içerisinde çalışıyorlar. Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcılığı’ndan iki görevli, şu anda Rusya’nın Grozni şehrinde bulunuyor ve burada Rusya Başsavcılığı ile Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi temsilcileriyle iş birliği yapıyor. Soruşturma süreci, ilgili sivil ve askeri uzmanların sorguya alınmasıyla devam ediyor.

Kazanın Detayları

Azerbaycan Hava Yolları’na ait Embraer 190 tipi uçak, Bakü’den Grozni’ye yaptığı sefer sırasında, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşmüş ve büyük bir yangın çıkmıştı. Kazadan sonra yapılan açıklamalarda, uçakta 67 kişi olduğu belirtilmiş, 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı duyurulmuştu. Azerbaycanlı yetkililer, uçakta yer alan Embraer 190’ın Rusya’nın “Pantsir-S” hava savunma sistemi tarafından hedef alındığını iddia etti. Bu iddia, kazanın hemen ardından doğrulanmış ve araştırmaların sürdürülmesi kararlaştırılmıştı. Kazanın sebepleri üzerine yapılan çalışmalar, uluslararası iş birliği çerçevesinde yürütülüyor.

KAYNAK: ensonhaber