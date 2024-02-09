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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın deprem açıklaması gece yarısı paniğe neden oldu

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın deprem açıklaması gece yarısı paniğe neden oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Şubat 2024 - 16:57
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın sosyal medyadan yaptığı Burdur açıklaması gece yarısı paniğe neden oldu. Ercan’ın paylaşımı 9 Şubat’ta deprem beklendiği yönünde algılandı. Ercan sonra açıklamasını revize etti.

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