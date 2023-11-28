Orta Doğu’ya 3. ziyaret! Rotası belli oldu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın yeni rotası belli oldu. ABD’li bakan, Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından Orta Doğu’da temaslarda bulunacak.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bir kez daha Orta Doğu’da temaslarda bulunacak.
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak için Brüksel’de bulunan Blinken, ardından Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’e geçerek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) dışişleri bakanları toplantısına katılacak.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Blinken, bu temaslarının ardından Orta Doğu’ya geri dönecek. Böylelikle İsrail-Hamas çatışmasının başlamasının ardından ABD’li bakan, üçüncü kez Orta Doğu turuna çıkmış olacak.
İSRAİL, BATI ŞERİA VE DUBAİ ZİYARETLERİ
Üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Brüksel’den sonra Bakan Blinken bu hafta Üsküp, İsrail, Batı Şeria ve Dubai’ye gidecek” dedi.
Görüşmelerde rehine takası, geçici ateşkesin uzatılması, Gazze’ye insani yardımların da masada olacağı belirtildi.