Muhtarlık kavgası: 5 kişi silahla yaralandı

Malatya Doğanyol’a bağlı Gökçe mahallesinde muhtarlık seçimi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grubun kavgasında silah kullanıldı, 1’i uzman çavuş 5 kişi yaralandı.
Malatya’nın Doğanyol ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü, 4 kişi ile olaya müdahale eden uzman çavuş yaralandı.
Gökçe Mahallesi’nde aralarında muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.Kavgada Z.T, S.D, E.T ve M.I. ile olaya müdahale eden uzman çavuş K.K. silahla vurularak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.