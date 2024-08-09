Milli boksörümüz Hatice Akbaş olimpiyat ikincisi!

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 54 kilo boksta finalde Çinli Yuan Chang’e kaybetti ve gümüş madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda milli boksörümüz Hatice Akbaş, 54 kiloda final maçına çıktı.
Roland-Garros’taki maçta Çinli Yuan Chang ile karşılaşan Hatice, ilk raundu 4-1 kaybetti.
Hatice Akbaş, ikinci ve üçüncü raundu 5-0’lık skorlarla kaybederek mağlup oldu.
TOPLAMDA 5 MADALYAYA ULAŞTIK
İlk olimpiyatında gümüş madalya almayı başaran Hatice Akbaş, Türkiye’nin ikinci gümüş madalyasını kazanmış oldu.
Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ise toplam 5 madalya kazandı.