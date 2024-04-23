Meteoroloji’den İstanbullulara sağanak uyarısı! İşte il il 23 Nisan hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Nisan hava durumu tahminlerini paylaştı. Yeni rapora Marmara’da etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava bugün de devam edecek. Önümüzdeki günlerde yerini kuvvetli rüzgara bırakacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 23 Nisan Salı hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimleri, Manisa ve Antalya’nın kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Balıkesir’in kuzey ve batısı, Çanakkale’nin güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısı, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
BURSA 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EDİRNE 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak, gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri ile akşam İzmir ve Manisa çevreleri, gece saatlerinde kuzey Ege kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve kıyı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 22°C
Parçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
DENİZLİ 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 24°C
Genellikle çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya’nın kuzeybatı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 27°C
Parçalı, iç kesimleri ile Toroslar mevkii yer yer çok bulutlu
ANTALYA 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. .
GİRESUN 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN 22°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
TOKAT 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 19°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
KARS 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
MALATYA 26°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
VAN 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 26°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 28°C
Az bulutlu