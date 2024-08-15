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Merve Oflaz: Sakinliği seviyorum

Merve Oflaz: Sakinliği seviyorum
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Ağustos 2024 - 15:13

Spora ve sağlıklı yaşama olan tutkusuyla da bilinen, Survivor Türkiye’nin ilk kadın şampiyonu ve oyuncu Merve Oflaz, yaz tatilinin olmazsa olmazlarını ve anılarını MAG Ağustos sayısında anlattı.

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Merve Oflaz: Sakinliği seviyorum

“Hem eğlenmeyi hem de yoga yaptığım için sakinliği çok seviyorum.” açıklamasında bulunan Merve Oflaz “Yoga, beni zaman içinde sakinleştirdi. O yüzden ikisini bir arada yaşayabileceğim bir tatil hayalim diyebilirim. Her gün kalkıp spor, kiteboard ve yoga yaparak güne devam etmek, kitap okumak, müzik dinlemek ve arada dans edip eğlenmek… Hem eğlencenin hem sakinliğin bir arada olduğu tatiller hayalim ve genelde de bunu başarabiliyorum. Her şey denge meselesi.” dedi.

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Merve Oflaz: Sakinliği seviyorum

Türkiye’de Çeşme’nin kendi için bir numara, olduğunu söyleyen Merve Oflaz “İkinci evim burası. Bodrum’u da seviyorum ama benim için Çeşme birinci sırada. Dünyada ise Yunan adaları vazgeçilmezim. Ada konseptli tatilleri seviyorum. Mesela İspanya’da İbiza adası, Güney İtalya ve Güney Fransa da favorilerim arasında; ancak benim için en özel yer Bali. Bali’ye aşığım ve bir noktada bir süreliğine orada yaşamak istiyorum.” açıklamasında bulundu.

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