Merve Oflaz: Sakinliği seviyorum

“Hem eğlenmeyi hem de yoga yaptığım için sakinliği çok seviyorum.” açıklamasında bulunan Merve Oflaz “Yoga, beni zaman içinde sakinleştirdi. O yüzden ikisini bir arada yaşayabileceğim bir tatil hayalim diyebilirim. Her gün kalkıp spor, kiteboard ve yoga yaparak güne devam etmek, kitap okumak, müzik dinlemek ve arada dans edip eğlenmek… Hem eğlencenin hem sakinliğin bir arada olduğu tatiller hayalim ve genelde de bunu başarabiliyorum. Her şey denge meselesi.” dedi.