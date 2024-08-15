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Yalıkavak’ta şıklığıyla dikkat çekti!

Yalıkavak’ta şıklığıyla dikkat çekti!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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15 Ağustos 2024 - 15:09

Son yıllarda sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren Aleyna Solaker, Bodrum tatiline devam ediyor.

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