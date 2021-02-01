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Mehmet Erdem Hosteslere Saldırdı

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Mehmet Erdem Hosteslere Saldırdı
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12 Nisan 2021 - 10:24
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‘Hakim Bey’ şarkısıyla gönüllere giren Mehmet Erdem, Türkiye-ABD uçuşunda uçağı birbirine kattı. İstediği ‘alkollü içecek’ geç gelince sinirlenen Mehmet Erdem, daha sonra sözlü sataşmalara devam etti. Hosteslere saldırıp egosuyla şaşırtan şarkıcı, gözden düştü.

Takvim Gazetesi’nden Ufuk Özcan, bugün köşesinde ünlü şarkıcı Mehmet Erdem’in uçağı birbirine kattığını ve hosteslere saldırdığını yazdı.

İşte Ufuk Özcan’ın o yazısı;

Seslendirdiği şarkıları ve tarzı ile milyonları kendisine hayran bırakan Mehmet Erdem, sanatına yakışmayacak bir durum yaşamış.

Türkiye’nin en büyük hava yolu şirketi ile İstanbul’dan, ABD’nin Chicago eyaletine giden Mehmet Erdem, uçuş sırasında alkolü fazla kaçırınca olay çıkartmış.

İstekleriyle hostesleri bunaltan Erdem, uçuş sırasında yerinden kalkıp, kendisiyle geç ilgilenen kabin memuruna fiziki müdahale de bulunmuş. İstediği ‘alkollü içecek’ geç gelince sinirlenen Mehmet Erdem, daha sonra sözlü sataşmalara devam etmiş.

Business yolcularının müdahalesi ile sakinleştirilmeye çalışılan Mehmet Erdem, yerine oturtulsa da uçak inene kadar herkese korku dolu anlar yaşamış.

Şöhretin verdiği egoyla kendisine yakışmayacak hareketler sergileyen müzisyen, diğer yolcuların da tepkisini çekmiş. Bu yaşananları bir Türk şirketinde değil de, yabancı bir uçak firmasında yapsaydı Mehmet Erdem’in halini düşünemiyorum bile.

Eminim yaptıklarının hesabını sorarlardı. Bu arada Mehmet Erdem’in haberini yazarken de seslendirdiği ‘Hakim Bey’ şarkısının sözleri aklıma gelmiyor değil.

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