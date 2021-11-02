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Hülya Avşar: Tanju Çolak’ı silmedim!

Hülya Avşar: Tanju Çolak’ı silmedim!
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01 Kasım 2021 - 16:28

Hülya Avşar: Tanju Çolak’ı silmedim!

Hülya Avşar, katıldığı bir programda eski sevgilisi Tanju Çolak hakkında konuştu. Avşar, “Tanju’yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim” dedi. Ünlü oyuncu ve sunucunun dikkat çeken açıklamaları…

Gain Tv’de yayınlanan Dayı Şov’a katılanHülya Avşar, meslek sırlarını paylaştı. Avşar Kızı, Fatma Girik’ten yediği tokatı itiraf etti. “Hayatım boyunca filmlerde o kadar çok tokat yedim ki yiye yiye atmayı da öğrendim” dedim.

Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Ertuğrul Postoğlu’na attığı tokatın hatırlatılması üzerine,”İnsan kıyamıyor tabii rol arkadaşına tokat atmaya ama yiye yiye zamanlar atmayı da öğreniyorsunuz” dedi

Bir gün sette Fatma Girik’ten tokat yediğini ve bu tokatın üzerinde parmağının çıktğını itiraf eden Hülya Avşar, “Buna benzer çok şey yaşadım” ifadelerini kullandı.

Ricky Martin ile yaşadığı popo elleme anısının sorulması üzerine, o gün eve giderken çok korktuğunu eşi Kaya Çilingiroğlu’na, “Ben bugün bir şey yaptım, Ricky Martin’in poposunu elledim” dediğini söyledi. Bunun üzerine Çilingiroğlu’nun önce bir duraksadığını daha sonra ise “Ne yapalım iş icabı olmuştur” yanıtını verdiğini söyledi.

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Hülya Avşar , eski sevgilisi Tanju Çolak  hakkında da konuştu. Hiç ünlü arkadaşım olmadığını söyleyen Avşar, “Telefon rehberimdeki tek ünlü Sezen Aksu ve İbrahim Tatlıses. Tanju’yu da (Tanju Çolak) rehberimden silmedim. Niye sileyim? Dünya çapında bir ödül, Altın ayakkabı almış bir isim . Bunlar unutulmayacak şeylere”

 

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